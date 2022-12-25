Никита Загдай: «Единая лига ВТБ не меняется, а адаптируется»

Баскетбольный эксперт, автор тележурнала «Вид Сверху» Никита Загдай подвел итоги года в программе «мастера спорта» на радио «Маяк» вместе с ведущими Дмитрием Сухининым и Виталием Павловым.

Загдай заявил, что Единая лига ВТБ адаптируется к новым условиям, а также назвал 3 главных сенсации уходящего 2022 года.

– Чемпионство « » в 2022 году – новая глава в истории российского баскетбола и появление полноценного соперника для ЦСКА?

– Да, все так, но я бы выделил 3 сенсации уходящего года: чемпионство «Зенита», дебют МБА и тренер Эмил Райкович. Этот специалист еще год назад сам поддерживал шутки о том, что он, тренируя « », снимает квартиру в Саратове посуточно, поскольку у него был краткосрочный контракт. А теперь это тренер ЦСКА, который не проигрывает 18 матчей подряд. Конечно, 7-матчевый финал прошлого сезона. Впервые в истории лиги. В концовке «Зенит» забрал Кубок Белова, и это стало главным событием российского баскетбола.

– Как меняется российский баскетбол в такой непростой период?

– Мне больше нравится использовать слово не «меняется», а «адаптируется». У нас по-прежнему играет лучший центровой Европы Никола Милутинов. Выступает Алексей , а еще много американцев очень хорошего уровня. Каспер Уэйр – игрок ниже меня, который стал одним из лидеров ЦСКА, а к сезону он готовился вместе с . В Единой лиге ВТБ тоже адаптировались. Теперь у многих команд по 2 матча в неделю. Новый формат: 12 команд играют в два круга, а потом делятся на шестерки. Во втором этапе 6 лучших команд будут играть между собой, а еще 6 разыграют путевку в плей-офф. Уверен, что это будет очень зрелищно.

– В Единой лиге ВТБ остались только «Астана» и «Минск», но они на последних местах. У нас теперь чемпионат России?

– Отчасти да, но из этих команд игроки разъехались по российским клубам. Поэтому «Астана» и «Минск» на этапе перестройки. А Единая лига ВТБ не успела довести переговоры с сербскими клубами. Мы знаем, что они велись, а сербские команды были заинтересованы участвовать. Также были переговоры с ОАЭ. Там есть мечта, чтобы была команда в Дубае. Один из вариантов для них – играть в Единой лиге ВТБ и . Пока не хватило времени. Зато есть два российских дебютанта: «Самара» и МБА. Москвичи вообще закрепились в топ-4.

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