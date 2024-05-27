Байрон Скотт дал совет Джей Джей Редику, который может стать тренером «Лейкерс»: «Найми побольше хороших ассистентов»
Байрон Скотт дал совет Джей Джей Редику.
Экс-игрок НБА претендует на должность главного тренера «Лейкерс», которую ранее занимал Скотт.
«У Редика вообще нет тренерского опыта. Сложно сразу возглавить «Лейкерс», когда ты дебютируешь в этом качестве.
Это очень непростая работа, а для человека, который никогда не тренировал, все только усложняется. Не знаю, есть ли у него данные для успешной тренерской карьеры в НБА, но если Редик получит шанс, то мы быстро узнаем ответ на этот вопрос.
Мой совет ему? Нанять побольше хороших ассистентов, потому что они могут снять часть давления и должны помочь со многими вещами, которые предстоит сделать тренеру-дебютанту», – сказал Скотт.
Есть одна проблема, хорошие ассистенты или заняты, или работают главными.