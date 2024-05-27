«Филадельфия» готова предложить Полу Джорджу 212 млн на 4 года. «Клипперс» хотели бы подписать форварда за 153 млн (Кит Помпи)

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Баскетбол

«Филадальфия» попытается перехватить Пола Джорджа у «Клипперс».

По информации обозревателя The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, «Сиксерс» готовы предложить форварду 212 миллионов долларов на 4 года.

«Клипперс» при этом якобы рассчитывают продлить контракт с 34-летним баскетболистом за 153 миллиона на 3 сезона. Калифорнийцы не хотят платить ему больше, чем в случае с продленным ранее Каваем Ленардом.

«76-е» верят, что Джордж идеально подходит для игры с Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси. Клуб считает, что у него хорошие шансы на переход звездного ветерана.

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24 комментария
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34-х летнему игроку, с посредственной медкартой давать 4 года? Уж лучше пару качественных ролевых взять, в 53 млн. можно уложиться.
P.S. Индиане Сиакаму придется столько же заплатить, пипец. Он правда помоложе.
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+14
Было 2 травмата в Клипперс...
Фила : заверните с переплатой, мы тоже так хотим.
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Ответ H82W8
Фила хочет пойти олл-ин похоже...
Фила хочет пойти в плей ин.
+7
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+7
Ответ Light Yagami
Не верю, что прям до кубка доедут с ним Филли, но Леонарду, который каждый плей-офф вылетал и из больнички не вылазил, дали контракт с 50 млн. в год. Чем Жорж не заслужил? У него хотя бы крутой по-2021 есть в активе
Вопрос в том, что ни джордж ни кавай не стоят таких денег
+4
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+4
Как по мне, лучше бы пульнули деньгами в Ануноби и ККП, можно еще с Бриджесом посмотреть за ситуацией. Получили бы 3-х габаритных краев с хорошей защитой, а не 30 игр в сезоне от Пола
+3
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Нихера из этого не получится
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Зачем? Почему? Мавс Ирвингу выписали контракт на 120 млн на 3 года(2+1). При этом Ирвинг моложе и не травмат. На дворе не 2019й год
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Ответ Дмитрий Максимов
Ну технически резюме Жоржа лучше.
rly?
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Фила уже в который раз хочет пойти в крайне сомнительную авантюру. Для регулярки ПиДжи подойдёт, почему бы и нет. А в ПО будет всё то же самое, что происходит каждый сезон и с Филой, и с Клипперс. Другое дело, что вариантов получше для того, чтобы попытаться выиграть ещё с Эмбиидом, как будто и нет
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Ответ Birdman NBA
В чем? Как первая скрипка ничего не добился. Если к Ирвингу можно приплести его уходы в астрал, то ПГ в жто время в лазарет уходил
Больше вызовов на осг и защитные пятерки. Конечно Ирвинг шикарно себя показывает в этом ПО и за ним титул, но я ж говорю технически.
+1
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+1
Ответ Дмитрий Максимов
Ну технически резюме Жоржа лучше.
В чем? Как первая скрипка ничего не добился. Если к Ирвингу можно приплести его уходы в астрал, то ПГ в жто время в лазарет уходил
+1
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+1
Джордж в последние годы часто травмироваться начал и не стоит этих денег, у низ в команде уже есть один травмат
+1
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В 34 года идеально подходить для игры можно, вопрос только - для какой именно игры?
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Серьезно? Выписывать этот контракт возрастному игроку с внушительным списком травм, тогда уж лучше Бородатого снова подписать. Он хоть и теряет скорость и летом пузень отращивает, зато не такой травматичный как Джордж.
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Видимо не верят, что у Эмбиида осталось много сезонов уровня МВП.
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Фила хочет пойти олл-ин похоже...
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Филе надо помимо кругленькой суммы пообещать PG ещё и двухместную VIP-палату для реабилитации с PS5, тогда все возможно: они там с Эмбиидом сыграются быстро)
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Клипперс шарят.
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Не верю, что прям до кубка доедут с ним Филли, но Леонарду, который каждый плей-офф вылетал и из больнички не вылазил, дали контракт с 50 млн. в год. Чем Жорж не заслужил? У него хотя бы крутой по-2021 есть в активе
+1
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Ответ Дмитрий Максимов
Ну технически резюме Жоржа лучше.
Это еще мы не берем в расчет что над Полом немножко проглядывается клеймо чокера
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Ответ гайка и болт
Филе надо помимо кругленькой суммы пообещать PG ещё и двухместную VIP-палату для реабилитации с PS5, тогда все возможно: они там с Эмбиидом сыграются быстро)
Так у Филы наверняка отличная больничка )
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