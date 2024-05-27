«Филадельфия» готова предложить Полу Джорджу 212 млн на 4 года. «Клипперс» хотели бы подписать форварда за 153 млн (Кит Помпи)

«Филадальфия» попытается перехватить Пола Джорджа у «Клипперс».

По информации обозревателя The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, «Сиксерс» готовы предложить форварду 212 миллионов долларов на 4 года.

« » при этом якобы рассчитывают продлить контракт с 34-летним баскетболистом за 153 миллиона на 3 сезона. Калифорнийцы не хотят платить ему больше, чем в случае с продленным ранее Каваем Ленардом.

«76-е» верят, что идеально подходит для игры с Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси. Клуб считает, что у него хорошие шансы на переход звездного ветерана.