«Филадельфия» готова предложить Полу Джорджу 212 млн на 4 года. «Клипперс» хотели бы подписать форварда за 153 млн (Кит Помпи)
«Филадальфия» попытается перехватить Пола Джорджа у «Клипперс».
По информации обозревателя The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, «Сиксерс» готовы предложить форварду 212 миллионов долларов на 4 года.
«Клипперс» при этом якобы рассчитывают продлить контракт с 34-летним баскетболистом за 153 миллиона на 3 сезона. Калифорнийцы не хотят платить ему больше, чем в случае с продленным ранее Каваем Ленардом.
«76-е» верят, что Джордж идеально подходит для игры с Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси. Клуб считает, что у него хорошие шансы на переход звездного ветерана.
P.S. Индиане Сиакаму придется столько же заплатить, пипец. Он правда помоложе.
Фила : заверните с переплатой, мы тоже так хотим.