Лука Дончич: «Нам нужна еще одна победа. Дело еще не сделано»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал о настрое «Мэверикс» после 3-й победы в серии с «Вулвз».

«Даллас» ведет 3-0 в финале Западной конференции, никто в плей-офф НБА не спасал серию в подобных ситуациях.

«Нам нужна еще одна победа, все в команде так говорят. Дело еще не сделано. «Миннесота» – отличная команда, пока мы ничего еще не сделали. Нам нужно одержать еще одну победу, и если мы это сделаем, то нам нужно будет отдохнуть.

Мы довольны, но сохраняем прежний настрой. Думаем о следующем матче. «Миннесота» продолжит борьбу, нет никаких сомнений в этом.

Соперник пытается сдваиваться на мне, так продолжается всю игру, то же самое с Кайри. Но это только делает нас лучше. Все получают мяч, все в деле. Мы одержали отличную победу. Мы зашли в концовку и хорошо все сделали, исполнили задуманное», – сказал разыгрывающий «Мэверикс».

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4 комментария
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Еще 5 побед в этом плей-офф
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Любая серия рано ил поздно заканчивается. Я очень надеюсь, что не в этот раз!
Хотя опасения серьёзные.
-Лайвли и это может сказаться.
Да и у лидеров миннесоты когда-то же должен появиться хороший % с игры.
А там и занервничать можно…Миньке теперь требуется сделать свип…
Надеюсь этого не произойдёт!))
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Ещё не поздно запрыгнуть в уходящий поезд к болельщикам Далласа. Переобуваемся и учим гимн

https://youtu.be/0v9EIaN4Nzo?si=bW0buhfqaPkUexE_
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Интересно стрик Ирвинга продолжится ?
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