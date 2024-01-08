Рекорд Петеранселя на «Дакаре», «Феррари» прошла крэш-тест и ускорилась, «Ред Булл» переключается на 2025-й и другие гоночные новости недели

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», «Дакара» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. В Саудовской Аравии стартовал ралли-рейд «Дакар-2024».

Петерансель повторил рекорд по числу выигранных этапов, Аль-Аттия пообещал быстрый сход «Ауди» и сам отстал в первый день, в то время как Сайнс-старший вышел в лидеры, а двукратный чемпион в классе мотоциклов Сандерленд завершил заезд из-за поломки.

Расписание этапов и ключевые участники гонки.

2. Пара гонщиков «Мерседеса» – сильнейшая в «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» – 4-й, «Стейк» на последнем месте.

3. «Феррари» прошла крэш-тест и стала на 0,7 секунды быстрее за межсезонье на симуляторе, пишут в Италии.

4. «Ред Булл» начал переключаться на разработку болида-2025, Марко прокомментировал провал первого крэш-теста.

5. Ферстаппен не согласился, что Перес выступал с ним на равных в начале сезона-2023, экс-пилот «Ф-1» Альберс считает, что сегодня приблизиться к Максу способен лишь один гонщик.

6. Михаэль Шумахер мог стать восьмикратным чемпионом, если бы остался в «Мерседесе», убежден Росс Браун.

7. Марко продлил соглашение с «Ред Булл», сообщает PlanetF1.

8. Контракты 14 гонщиков «Ф-1» истекают в конце года. Журналисты предположили, что ждет каждого из спортсменов.

9. Ферстаппен назвал гонщиков для своей гипотетической команды, Джордан объяснил, почему отверг бы Хэмилтона и Алонсо, выбор Штайнера – самый важный специалист в «Ф-1» (не пилот!).

10. «Астон Мартин» подтвердил дату показа машины на сезон-2024.

🤩 График презентаций болидов «Формулы-1» 2024 года

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