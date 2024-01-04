Марко подписал новый 3-летний контракт с «Ред Булл» (PlanetF1)

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Марко заключил новое соглашение с «Ред Булл».

Гельмут Марко подписал трехлетний контракт с компанией «Ред Булл», сообщает PlanetF1 со ссылкой на источник, «близкий к ситуации».

80-летний австриец, вовлеченный в проект с 2005 года, продолжит работать в качестве консультанта гоночной команды «Формулы-1».

В последние месяцы появлялись слухи о конфликте между Марко и Кристианом Хорнером – руководителем и исполнительным директором «Ред Булл».

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2 комментария
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молодой перспективный специалист
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Ответ Марат Кагин
молодой перспективный специалист
Займет место резервного пилота, когда Лоусон пойдет на повышение
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