Марко подписал новый 3-летний контракт с «Ред Булл» (PlanetF1)

Марко заключил новое соглашение с «Ред Булл».

Гельмут Марко подписал трехлетний контракт с компанией «Ред Булл», сообщает PlanetF1 со ссылкой на источник, «близкий к ситуации».

80-летний австриец, вовлеченный в проект с 2005 года, продолжит работать в качестве консультанта гоночной команды «Формулы-1».

В последние месяцы появлялись слухи о конфликте между Марко и – руководителем и исполнительным директором «Ред Булл».

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