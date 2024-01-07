Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтон – единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену сегодня. Норрис способен дорасти до этого уровня»

Альберс высказался о гонщиках, конкурирующих с Ферстаппеном по мастерству.

Бывший пилот «Формулы-1» полагает, что в данный момент соперничать с лидером « » по мастерству способен лишь из « ». В будущем достичь того же уровня может представитель «Макларена» Ландо Норрис.

«На мой взгляд, нейтральный болельщик должен надеяться, что машина «Мерседеса» станет быстрее в 2024 году. Ведь если учитывать только уровень сегодняшних пилотов, то, думаю, Льюис Хэмилтон – единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену. В основном я имею в виду способность выступать стабильно, держать темп по ходу гонки. Хэмилтон, как и Ферстаппен, прекрасно работает с шинами. По оценке различных ситуаций, по тому, как гонщики чувствуют покрышки, им нет равных.

Ландо Норрис – пилот, который способен в итоге дорасти до уровня Ферстаппена и Хэмилтона. Пару раз на него оказал давление новичок Оскар Пиастри, особенно в квалификациях, однако Норрис продемонстрировал, кто тут босс. По воскресеньям он был гораздо быстрее Пиастри.

Интересно понаблюдать, что будет на второй год противостояния. Дебютный сезон особенный, давления меньше. Мы видели это на примере Джорджа Расселла, ставшего напарником Хэмилтона – на второй год Расселл обычно был медленнее в гонках», – поделился мыслями Кристиан.

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