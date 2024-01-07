Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтон – единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену сегодня. Норрис способен дорасти до этого уровня»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Кристиан Альберс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Альберс высказался о гонщиках, конкурирующих с Ферстаппеном по мастерству.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс полагает, что в данный момент соперничать с лидером «Ред Булл» Макс Ферстаппеном по мастерству способен лишь Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В будущем достичь того же уровня может представитель «Макларена» Ландо Норрис.

«На мой взгляд, нейтральный болельщик должен надеяться, что машина «Мерседеса» станет быстрее в 2024 году. Ведь если учитывать только уровень сегодняшних пилотов, то, думаю, Льюис Хэмилтон – единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену. В основном я имею в виду способность выступать стабильно, держать темп по ходу гонки. Хэмилтон, как и Ферстаппен, прекрасно работает с шинами. По оценке различных ситуаций, по тому, как гонщики чувствуют покрышки, им нет равных.

Ландо Норрис – пилот, который способен в итоге дорасти до уровня Ферстаппена и Хэмилтона. Пару раз на него оказал давление новичок Оскар Пиастри, особенно в квалификациях, однако Норрис продемонстрировал, кто тут босс. По воскресеньям он был гораздо быстрее Пиастри.

Интересно понаблюдать, что будет на второй год противостояния. Дебютный сезон особенный, давления меньше. Мы видели это на примере Джорджа Расселла, ставшего напарником Хэмилтона – на второй год Расселл обычно был медленнее в гонках», – поделился мыслями Кристиан.

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4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Ахахаха. Дорогой ноунейм Альберс, проснись, ты обосрался. Алонсо намного сильнее и быстрее чем Хэмилтон, быстрее чем Ферстаппен.
где 20 «недотитулов» алонсо?
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Надеюсь в этом году пиастри будет лучше смотреться чем в дебютном сезоне и даст бой норису в гонках, а то по гоночному темпу в прошлом году в некоторых гонках пиастри конечно не очень был на фоне нориса, но понятно что это из-за того что он новичок.
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