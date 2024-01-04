Фернандо Алонсо о современных болидах «Ф-1»: «Можно финишировать 3-м с неправильным балансом и 14-м, когда тебе комфортно»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо рассказал о трудных для понимания машинах «Формулы-1».

По словам пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, работать с современным поколением автомобилей «Ф-1» непросто.

«Эти болиды существенно труднее понять – обратная связь от гонщика уже не такая ясная. Иногда баланс неправильный, и ты финишируешь третьим. А потом тебе комфортно в машине, и ты становишься 14-м.

Стало куда сложнее выделить вклад конкретных факторов в определенное поведение болида. Раньше можно было гораздо точнее сказать, что вызвало проблему – аэродинамика, подвеска или шины», – поделился опытом испанец.

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