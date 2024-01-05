Макс Ферстаппен: «Несправедливо говорить о равенстве с Пересом в начале 2023-го. Обстоятельства исказили восприятие»

Ферстаппен не согласен, что Перес держался с ним на равных в начале 2023-го.

После четырех первых этапов прошлого года на счету и были по две победы, нидерландец опережал напарника на шесть очков. Тем не менее, трехкратный чемпион «Формулы-1» уверен, что необходимо учитывать обстоятельства.

– Вы и Серхио Перес выиграли по две из первых четырех гонок. Было равенство. В Майами вы начали отрываться. Почему?

– Надо смотреть на общую картину. В Саудовской Аравии мне пришлось стартовать 15-м, в Баку мне немного не повезло с машиной безопасности. Так что, на мой взгляд, не вполне справедливо говорить о равенстве. Я считаю, его не было.

Борьба была более плотной, однако надо учитывать все обстоятельства. Они в некотором смысле исказили восприятие.

– Есть две точки зрения: некоторые говорят, что вы побеждаете только благодаря доминирующей машине. Другие утверждают, что Перес – истинный ориентир скорости « », и вы играете ключевую роль. Что вы думаете?

– Мне не интересны мнения других. Они не знают нашу машину. Я просто пытаюсь выжать из нее максимум и делаю это каждый раз. Не знаю, насколько болид доминирующий в сравнении с предыдущими. Никто не знает.

– Часто говорят, что инженеры «Ред Булл» развивают автомобиль в соответствии с вашими требованиями.

– Я настраиваю машину так, как мне нравится. Другой пилот настраивает ее так, как подходит ему. Инженеры разрабатывают болид, чтобы он стал быстрее, а не так, как хотел бы я.

То же касается стиля пилотажа. Какой у меня стиль пилотажа? Я не знаю. Я приспосабливаюсь к требованиям машины, чтобы сделать ее быстрее. Без этого нельзя стать по-настоящему хорошим гонщиком «Формулы-1».

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