Макс Ферстаппен: «Несправедливо говорить о равенстве с Пересом в начале 2023-го. Обстоятельства исказили восприятие»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Гран-при Майами Гран-при Саудовской Аравии Авто

Ферстаппен не согласен, что Перес держался с ним на равных в начале 2023-го.

После четырех первых этапов прошлого года на счету Макса Ферстаппена и Серхио Переса были по две победы, нидерландец опережал напарника на шесть очков. Тем не менее, трехкратный чемпион «Формулы-1» уверен, что необходимо учитывать обстоятельства.

– Вы и Серхио Перес выиграли по две из первых четырех гонок. Было равенство. В Майами вы начали отрываться. Почему?

– Надо смотреть на общую картину. В Саудовской Аравии мне пришлось стартовать 15-м, в Баку мне немного не повезло с машиной безопасности. Так что, на мой взгляд, не вполне справедливо говорить о равенстве. Я считаю, его не было.

Борьба была более плотной, однако надо учитывать все обстоятельства. Они в некотором смысле исказили восприятие.

– Есть две точки зрения: некоторые говорят, что вы побеждаете только благодаря доминирующей машине. Другие утверждают, что Перес – истинный ориентир скорости «Ред Булл», и вы играете ключевую роль. Что вы думаете?

– Мне не интересны мнения других. Они не знают нашу машину. Я просто пытаюсь выжать из нее максимум и делаю это каждый раз. Не знаю, насколько болид доминирующий в сравнении с предыдущими. Никто не знает.

– Часто говорят, что инженеры «Ред Булл» развивают автомобиль в соответствии с вашими требованиями.

– Я настраиваю машину так, как мне нравится. Другой пилот настраивает ее так, как подходит ему. Инженеры разрабатывают болид, чтобы он стал быстрее, а не так, как хотел бы я.

То же касается стиля пилотажа. Какой у меня стиль пилотажа? Я не знаю. Я приспосабливаюсь к требованиям машины, чтобы сделать ее быстрее. Без этого нельзя стать по-настоящему хорошим гонщиком «Формулы-1».

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5 комментариев
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Очевидные слова, которые мало кто способен сказать в Ф1 )
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Ответ Мадина Уйгурова
Макс конечно сейчас главный злодей Ф1) рубит правду матку, злится, психует и тд. Их противостояние с добрым розовым окутанным бабочками Льюисом в 2021 было превосходным , хотелось бы повторения в 2024
вы хотели сказать не розовым, а голубым?)
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Ответ Bzz Pvz
Задели Максика слова о равенстве с мексиканским гастарбайтером, не хочет, чтобы его в один ряд с чикой ставили, а ведь факты говорят об обратном, и действительно в начале года они были равны
А какие факты вы имеете ввиду? Если речь про условное равенство очков, то напомню, что по результатам сезона Перес обошел Хэмилтона и Алонсо, однако, смешно утверждать, что как пилот он лучше.
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