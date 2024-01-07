Петерансель повторил рекорд Ватанена по числу выигранных этапов «Дакара»
Стефан Петерансель повторил рекорд «Дакара».
58-летний гонщик выиграл второй этап ралли-рейда 2024 года в категории внедорожников. Победа стала для француза 50-й в карьере. Столько же на счету рекордсмена – четырехкратного чемпиона «Дакара» и чемпиона мира по ралли 1981 года Ари Ватанена.
Петерансель является обладателем рекорда по количеству выигранных «Дакаров» – 14.
Дакар-2024. Этап 2. Петерансель выиграл, Сайнс-старший возглавил гонку, Корнехо победил в зачете мотоциклов