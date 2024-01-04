Тото Вольфф: «Штраф Сайнсу из-за люка несправедливый, но я несу ответственность за 2500 сотрудников «Мерседеса»

Вольфф объяснил, почему признал штраф Сайнса, чей болид был разрушен люком.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф согласился, что наказание за смену элементов силовой установки на машине было крайне несправедливым. Болид «Феррари» оказался серьезно поврежден из-за дорожного люка в практике перед Гран-при Лас-Вегаса. Стюарды заявляли, что не могли действовать иначе, так как были стеснены рамками правил.

«То, что случилось с Карлосом, абсолютно несправедливо. Я говорю о штрафе. Несправедливо.

Я гонщик и первый говорю, что он такого не заслуживал. Я считаю, надо пересмотреть правила. Форс-мажор тяжело определить. Как насчет поребриков, которые разрушают машины? Ты ничего не можешь сделать. А если проезжаешь по кочке на холодных шинах и врезаешься в стену, как это случилось с Ландо [Норрисом в Лас-Вегасе]? Форс-мажор ли это, станут ли люди говорить, что это форс-мажор? Как насчет моментов, когда тебе в бок приезжает другой болид, и ты ничего не можешь поделать? Это форс-мажор?

Никому эта ситуация не понравилось со спортивной точки зрения. Это было нечестно, уничтожило его уик-энд, а у него, возможно, были шансы на победу. Надо хорошенько подумать, как можно поменять правила.

Как руководитель команды-конкурента, которая сражается за второе место, я обязан учитывать регламент и все возможные варианты для финиша на второй позиции. Если в правилах так сказано, я должен работать на благо команды и 2500 сотрудников – а их бонусы за второе и третье места совсем разные – и действовать в рамках регламента.

Ведь если мы проиграем пять очков по итогам чемпионата из-за того, что я действовал ради спортивной справедливости, а правила позволяли наказать машину – неважно, какого пилота… Я должен это сделать.

Любой руководитель команды так поступит, как бы это ни было несправедливо. Я должен решить, нечестно ли это по отношению к гонщику-конкуренту? Нечестно. Но у меня 2500 людей, за которых я в буквальном смысле несу ответственность, за их ипотеки и оплату школ, так что это простой выбор. Я считаю, важно иногда ставить себя на их место.

Я поставил себя на место Карлоса, и это ужасно. Не уверен, что люди проделали это упражнение в другую сторону», – произнес босс « ».

Вольфф упомянул и о других случаях, которые можно свести к форс-мажору – в частности, о дисквалификации на из-за чрезмерного износа планки под днищем:

«Мы могли бы сказать, что кочки оказались значительно больше, чем мы ожидали, и мы ничего не могли поделать. Это был уик-энд со спринтом, это форс-мажор. Мы представили все возможные измерения, и кочки действительно были выше, чем ожидалось.

Но я скорее считаю подобное вещами, которые ты не можешь контролировать. Нечестно, если ты ломаешь машину о поребрик, разрушаешь планку и выпадаешь из допустимого лимита, врезаешься в птицу, но регламент не описывает такие вещи. Я считаю, удар дорожного люка, который ломает болид – безусловно, это несправедливо».

Тото Вольфф: «Организаторы разберутся, починят крышки люков, и завтра утром об этом никто и не вспомнит»

«Феррари» не спасли от штрафа за разбитую люком машину – при нуле вины и уроне на $1,5 млн. Оказывается, это не «форс-мажор»!