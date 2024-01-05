Макс Ферстаппен: «Хюлькенберг и Магнуссен не идиоты – если болид перегружает шины, ты обречен»

Ферстаппен высказался о страданиях соперников из-за износа покрышек.

Пилот « » Макс Ферстаппен прокомментировал превосходство своей команды по части работы с резиной и, как следствие, сильнейший темп на гоночных отрезках. В 2023 году чемпионы «Формулы-1» выиграли 21 Гран-при и «всего» 14 поулов.

«Конечно, тебе нужна машина, которая бережет покрышки. Иначе ты обречен. « » – хороший пример. Не считаю, что [Хюлькенберг] и [Магнуссен] – идиоты. Если болид перегружает шины, ты мало что можешь сделать. Машина – это основа. Гонщик может снять одну или две десятые за счет работы с шинами», – объяснил нидерландец.

Трехкратный чемпион мира поделился мыслями о квалификационных успехах соперников – в частности, « »:

«Безусловно, новая резина маскирует многие недостатки. Можно настроить болид под квалификацию, совершенно по-другому. Может, это одна причин, почему мы так хорошо себя проявляем на длинных отрезках. Особенно это касается начала гонки, когда баки полные – рабочее окно, картография аэродинамики сильно отличаются от квалификационных.

Некоторые выбирают очень агрессивный подход. Наш болид, с другой стороны, весьма универсальный».

Макс Ферстаппен об изменениях формата уик-энда: «Даже мне интересно, какие сейчас правила. Похоже на цирк»

Макс Ферстаппен: «Я больше всего запомню не безумную статистику, а командный дух и поддержку со всего света в 2023-м»