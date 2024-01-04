Макс Ферстаппен: «Выбрал бы Норриса и Пиастри в команду «Ф-1». Оскар свои гонки выиграет»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ферстаппен выбрал пилотов в свою гипотетическую команду «Формулы-1».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выделил мастерство Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Трехкратный чемпион «Формулы-1» составил бы свою команду из представителей «Макларена», если бы не мог выбрать себя.

– Какой пилот стал бы самым крепким орешком в качестве вашего напарника?

– Из нынешних? Даже не знаю. Все выступают по-разному, у них разные машины. Сложно выбрать кого-то одного, потому что в данный момент хороших гонщиков очень много.

– Спрошу иначе. Кого бы выбрал босс команды Ферстаппен?

– Могу я выбрать себя? Тогда себя. И еще Ландо.

– Почему?

– Он все еще молод, впереди долгая карьера. И он способен показывать очень и очень хорошую скорость.

– Если не выбирать себя, кто стал бы вторым пилотом? Опытный спортсмен, чтобы был баланс?

– Я бы выбрал Ландо и Оскара. В общем, пару гонщиков «Макларена». Они оба выступают здорово. Просто Ландо чуть старше Оскара. Я считаю, Оскар – быстрый новичок. Ему нужно многому научиться, он может прибавить по части гоночного темпа, к примеру. Но, насколько я вижу, он умный парень. Он свои гонки выиграет.

«Хочу дать талантливым гонщикам шанс проявить себя». Макс Ферстаппен – о желании в будущем стать руководителем гоночной команды

Первый босс Квята и Ферстаппена в «Ф-1» уходит из гонок. Его наследие – чемпионы мира и обожание прессы

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Получается что ферстапен считает лучшим - нориса. А не леклера или например алонсо, которые не вошли даже в его топ-2. Хотя возможно выбор нориса - это в том числе потому что он приятель ферстапена.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий