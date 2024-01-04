Макс Ферстаппен: «Выбрал бы Норриса и Пиастри в команду «Ф-1». Оскар свои гонки выиграет»

Ферстаппен выбрал пилотов в свою гипотетическую команду «Формулы-1».

Гонщик « » Макс Ферстаппен выделил мастерство и . Трехкратный чемпион «Формулы-1» составил бы свою команду из представителей « », если бы не мог выбрать себя.

– Какой пилот стал бы самым крепким орешком в качестве вашего напарника?

– Из нынешних? Даже не знаю. Все выступают по-разному, у них разные машины. Сложно выбрать кого-то одного, потому что в данный момент хороших гонщиков очень много.

– Спрошу иначе. Кого бы выбрал босс команды Ферстаппен?

– Могу я выбрать себя? Тогда себя. И еще Ландо.

– Почему?

– Он все еще молод, впереди долгая карьера. И он способен показывать очень и очень хорошую скорость.

– Если не выбирать себя, кто стал бы вторым пилотом? Опытный спортсмен, чтобы был баланс?

– Я бы выбрал Ландо и Оскара. В общем, пару гонщиков «Макларена». Они оба выступают здорово. Просто Ландо чуть старше Оскара. Я считаю, Оскар – быстрый новичок. Ему нужно многому научиться, он может прибавить по части гоночного темпа, к примеру. Но, насколько я вижу, он умный парень. Он свои гонки выиграет.

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