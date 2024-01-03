Нассер Аль-Аттия: «Ауди» отправится домой после трех дней «Дакара-2024»

Теги Тойота ралли-рейды Продрайв ралли Дакар Ауди Карлос Сайнс-старший Нассер Аль-Аттия Авто

Аль-Аттия надменно высказался о соперниках из «Ауди» на «Дакаре».

Нассер Аль-Аттия выступит на ралли-рейде «Дакар» 2024 года в составе команды «Продрайв» после семи лет с «Тойотой». Катарский гонщик полагает, что у коллег из «Ауди» – в частности, у Карлоса Сайнса-старшего – нет шансов.

«Ауди»? Даю им всего три дня, и они отправятся домой. Мы видели такое в Марокко и Арагоне после сотни километров», – заявил пятикратный и действующий чемпион «Дакара» в классе внедорожников.

Нассер заявил, что рассчитывает на свое мастерство, которое позволит ему избежать поломок:

«Посмотрите на результаты «Тойоты» – у каждой машины были проблемы, кроме моей. Если каждый день гнать на максимум, проблема возникнет. Дело не в надежности самой «Тойоты» или «Хантера», нет.

«Тойота» выставляла более чем по 15 автомобилей на каждое издание гонки, и все сталкивались с трудностями, кроме моего. Это мой секрет, который я не могу раскрыть. То, как ты обращаешься с машиной, очень важно, если нужна хорошая позиция и скорость. В противном случае она сломается».

Гонка начнется 6 января.

Участники «Дакара-2024»: Аль-Аттия, Леб, Сайнс-старший, Бенавидес, ван Кастерен и другие звезды

Расписание этапов «Дакара-2024». Гонка начнется 6 января

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда твоя репутация на дне, то можно ещё масла в огонь подлить, ведь ниже падать некуда.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий