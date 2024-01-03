Нассер Аль-Аттия: «Ауди» отправится домой после трех дней «Дакара-2024»
Аль-Аттия надменно высказался о соперниках из «Ауди» на «Дакаре».
Нассер Аль-Аттия выступит на ралли-рейде «Дакар» 2024 года в составе команды «Продрайв» после семи лет с «Тойотой». Катарский гонщик полагает, что у коллег из «Ауди» – в частности, у Карлоса Сайнса-старшего – нет шансов.
«Ауди»? Даю им всего три дня, и они отправятся домой. Мы видели такое в Марокко и Арагоне после сотни километров», – заявил пятикратный и действующий чемпион «Дакара» в классе внедорожников.
Нассер заявил, что рассчитывает на свое мастерство, которое позволит ему избежать поломок:
«Посмотрите на результаты «Тойоты» – у каждой машины были проблемы, кроме моей. Если каждый день гнать на максимум, проблема возникнет. Дело не в надежности самой «Тойоты» или «Хантера», нет.
«Тойота» выставляла более чем по 15 автомобилей на каждое издание гонки, и все сталкивались с трудностями, кроме моего. Это мой секрет, который я не могу раскрыть. То, как ты обращаешься с машиной, очень важно, если нужна хорошая позиция и скорость. В противном случае она сломается».
Гонка начнется 6 января.
Участники «Дакара-2024»: Аль-Аттия, Леб, Сайнс-старший, Бенавидес, ван Кастерен и другие звезды