Нассер Аль-Аттия: «Ауди» отправится домой после трех дней «Дакара-2024»

Аль-Аттия надменно высказался о соперниках из «Ауди» на «Дакаре».

выступит на ралли-рейде «Дакар» 2024 года в составе команды « » после семи лет с «Тойотой». Катарский гонщик полагает, что у коллег из « » – в частности, у Карлоса Сайнса-старшего – нет шансов.

«Ауди»? Даю им всего три дня, и они отправятся домой. Мы видели такое в Марокко и Арагоне после сотни километров», – заявил пятикратный и действующий чемпион «Дакара» в классе внедорожников.

Нассер заявил, что рассчитывает на свое мастерство, которое позволит ему избежать поломок:

«Посмотрите на результаты «Тойоты» – у каждой машины были проблемы, кроме моей. Если каждый день гнать на максимум, проблема возникнет. Дело не в надежности самой «Тойоты» или «Хантера», нет.

« » выставляла более чем по 15 автомобилей на каждое издание гонки, и все сталкивались с трудностями, кроме моего. Это мой секрет, который я не могу раскрыть. То, как ты обращаешься с машиной, очень важно, если нужна хорошая позиция и скорость. В противном случае она сломается».

Гонка начнется 6 января.

Участники «Дакара-2024»: Аль-Аттия, Леб, Сайнс-старший, Бенавидес, ван Кастерен и другие звезды

Расписание этапов «Дакара-2024». Гонка начнется 6 января