«Феррари» стала на 0,7 секунды быстрее за межсезонье на симуляторе (CdS)

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Феррари» существенно ускорилась перед стартом сезона-2024 «Формулы-1».

«Феррари» удалось сбросить 0,7 секунды с круга при подготовке новой машины, пишет итальянское издание Corriere dello Sport.

«В данный момент F2024 – или как она будет называться – на симуляторе демонстрирует улучшение примерно в семь десятых в сравнении с концовкой чемпионата, которая вовсе не была плохой.

Сезон действительно завершился на подъеме: Скудерия упустила второе место, но в этом можно обвинить дорожный люк в Лас-Вегасе. Без этой бомбы под красным автомобилем Карлоса Сайнса «Феррари» финишировала бы впереди «Мерседеса» и, возможно, одержала бы две победы», – говорится в статье.

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5 комментариев
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ну наконец-то, а то я уже переживать начал. По стародавней традиции каждый январь Феррари становится на секунду быстрее :)
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Следующий номер программы - стать чемпионами по зимним тестам.
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Вот бы ещё износ шин при этом не увеличился. А лучше бы уменьшился. Да и всё это было. Все увеличивают, улучшают и имеют обнадёживающие данные, да.
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Ответ Дмитрий Дудников
Вот бы ещё износ шин при этом не увеличился. А лучше бы уменьшился. Да и всё это было. Все увеличивают, улучшают и имеют обнадёживающие данные, да.
Просто на симуляторе нет шин!
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Ответ Анатолий Зубков
Следующий номер программы - стать чемпионами по зимним тестам.
А после Бахрейна смириться с провалом и все силы положить на создание SF2025
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