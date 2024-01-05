«Феррари» стала на 0,7 секунды быстрее за межсезонье на симуляторе (CdS)

«Феррари» существенно ускорилась перед стартом сезона-2024 «Формулы-1».

« » удалось сбросить 0,7 секунды с круга при подготовке новой машины, пишет итальянское издание Corriere dello Sport.

«В данный момент F2024 – или как она будет называться – на симуляторе демонстрирует улучшение примерно в семь десятых в сравнении с концовкой чемпионата, которая вовсе не была плохой.

Сезон действительно завершился на подъеме: Скудерия упустила второе место, но в этом можно обвинить дорожный люк в Лас-Вегасе. Без этой бомбы под красным автомобилем «Феррари» финишировала бы впереди «Мерседеса» и, возможно, одержала бы две победы», – говорится в статье.

Тото Вольфф: «Штраф Сайнсу из-за люка несправедливый, но я несу ответственность за 2500 сотрудников «Мерседеса»

У «Мерседеса» сильнейшая пара гонщиков «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» – 4-й, «Стейк» – худший