«Феррари» стала на 0,7 секунды быстрее за межсезонье на симуляторе (CdS)
«Феррари» существенно ускорилась перед стартом сезона-2024 «Формулы-1».
«Феррари» удалось сбросить 0,7 секунды с круга при подготовке новой машины, пишет итальянское издание Corriere dello Sport.
«В данный момент F2024 – или как она будет называться – на симуляторе демонстрирует улучшение примерно в семь десятых в сравнении с концовкой чемпионата, которая вовсе не была плохой.
Сезон действительно завершился на подъеме: Скудерия упустила второе место, но в этом можно обвинить дорожный люк в Лас-Вегасе. Без этой бомбы под красным автомобилем Карлоса Сайнса «Феррари» финишировала бы впереди «Мерседеса» и, возможно, одержала бы две победы», – говорится в статье.
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