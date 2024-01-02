Эдди Джордан: «Уход Росберга после грандиозной победы над Хэмилтоном – очень умное решение»

Джордан похвалил Росберга за «очень умное решение» в 2016-м.

Нико Росберг обыграл напарника по « » в борьбе за титул в 2016 году, после чего ушел из гонок. , бывший владелец одноименной команды «Формулы-1», оценил выбор чемпиона.

«Это меня поражает: когда выигрываешь титул, полученный опыт становится твоим преимуществом в следующем году, а Нико ушел. Я считаю, это очень умное решение. Он осознал, что поставил все ради победы над Льюисом и не будет проходить через это вновь, не захотел утруждать себя попытками.

Он поставил перед собой цель. Второе место, второе, первое – феноменально. И он был очень значимой частью «Мерседеса».

Должен сказать, победа благодаря мастерству и мощи была грандиозной – мы знаем, насколько прекрасен был Льюис в ту эпоху. Для того, чтобы опередить Льюиса в одной команде, с одинаковыми болидами, нужно было обладать огромной силой воли, огромной уверенностью в себе», – поделился мнением Джордан в подкасте Formula For Success.

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