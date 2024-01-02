Эдди Джордан: «Уход Росберга после грандиозной победы над Хэмилтоном – очень умное решение»

Теги Льюис Хэмилтон Нико Росберг Эдди Джордан Формула-1 Мерседес Авто

Джордан похвалил Росберга за «очень умное решение» в 2016-м.

Нико Росберг обыграл напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул в 2016 году, после чего ушел из гонок. Эдди Джордан, бывший владелец одноименной команды «Формулы-1», оценил выбор чемпиона.

«Это меня поражает: когда выигрываешь титул, полученный опыт становится твоим преимуществом в следующем году, а Нико ушел. Я считаю, это очень умное решение. Он осознал, что поставил все ради победы над Льюисом и не будет проходить через это вновь, не захотел утруждать себя попытками.

Он поставил перед собой цель. Второе место, второе, первое – феноменально. И он был очень значимой частью «Мерседеса».

Должен сказать, победа благодаря мастерству и мощи была грандиозной – мы знаем, насколько прекрасен был Льюис в ту эпоху. Для того, чтобы опередить Льюиса в одной команде, с одинаковыми болидами, нужно было обладать огромной силой воли, огромной уверенностью в себе», – поделился мнением Джордан в подкасте Formula For Success.

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2 комментария
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Ответ Орбит Орбит
как же меня это раздражает. вы даже не представляете. годами слышать такую дичь в стиле, вот тогда он был таак хорош, а сейчас не так хорош уже, просто мотивации нет. те у нас тут моносерия и наличие и отсутствие самовозки не делает кому то жизнь легче/тяжелее в разы? они нам впаривают каждый раз, что с 2002 по 2004 был лучше всех Шумахер, потом Алонсо стал, потом Кими стал, потом блин Масца в 2008 м по их словам был быстрейшим гонщиком пелетона мать его за мозг маленький. а потом Феттель знаете ли так сросся с болидом, поймал волну, что по 2 сек привозил с круга, а потом просто разучился ездить. ну почему? почему вы это жрете каждый раз? если бы вы не хавали такие бредовые сказки эти лжеексперты не несли бы такую пургу изо дня в день.
Крик в пустоту, Ф1 давно уже является чемпионатом болидов, а не пилотов
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