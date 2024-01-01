У «Мерседеса» сильнейшая пара гонщиков «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» – 4-й, «Стейк» – худший
Состав «Мерседеса» назвали лучшим в «Формуле-1» в 2024 году.
Издание The Race распределило пары пилотов от сильнейшей к слабейшей. Авторы выделяли очки коллективам по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего баллы респондентов складывали.
В 2024-м произошло одно изменение в сравнении с началом сезона-2023: год назад за «Альфа Таури» выступал Ник де Врис, сейчас же напарником Юки Цуноды является Даниэль Риккардо.
Как и год назад, первые две строчки журналисты отдали «Мерседесу» и «Феррари», в то время как «Ред Булл» упал на четвертое место, пропустив «Макларен». С худшим составом сезон начнет «Стейк» («Заубер», экс-«Альфа Ромео») – в 2023-м десятым был «Уильямс».
Рейтинг команд по составам пилотов (The Race)
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