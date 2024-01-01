У «Мерседеса» сильнейшая пара гонщиков «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» – 4-й, «Стейк» – худший

Состав «Мерседеса» назвали лучшим в «Формуле-1» в 2024 году.

Издание The Race распределило пары пилотов от сильнейшей к слабейшей. Авторы выделяли очки коллективам по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего баллы респондентов складывали.

В 2024-м произошло одно изменение в сравнении с началом сезона-2023: год назад за «Альфа Таури» выступал Ник де , сейчас же напарником является Даниэль Риккардо.

Как и год назад, первые две строчки журналисты отдали « » и «Феррари», в то время как «Ред Булл» упал на четвертое место, пропустив «Макларен». С худшим составом сезон начнет «Стейк» (« », экс-«Альфа Ромео») – в 2023-м десятым был «Уильямс».

Рейтинг команд по составам пилотов (The Race)

1. «Мерседес» (Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл) – 187 очков

2. «Феррари» (Шарль Леклер, Карлос Сайнс) – 167

3. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 155

4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Серхио Перес) – 111

5. «Альпин» (Пьер Гасли, Эстебан Окон) – 80

6. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл) – 74

7. «Альфа Таури» (Юки Цунода, Даниэль Риккардо) – 54

8. «Хаас» (Нико Хюлькенберг, Кевин Магнуссен) – 34

9. «Уильямс» (Алекс Албон, Логан Сарджент) – 25

10. «Стейк» (Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй) – 22

Следующий сезон в «Ф-1» станет кошмаром с одним победителем? «Ред Булл» и все его соперники так не думают!