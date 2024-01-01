У «Мерседеса» сильнейшая пара гонщиков «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» – 4-й, «Стейк» – худший

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Состав «Мерседеса» назвали лучшим в «Формуле-1» в 2024 году.

Издание The Race распределило пары пилотов от сильнейшей к слабейшей. Авторы выделяли очки коллективам по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего баллы респондентов складывали.

В 2024-м произошло одно изменение в сравнении с началом сезона-2023: год назад за «Альфа Таури» выступал Ник де Врис, сейчас же напарником Юки Цуноды является Даниэль Риккардо.

Как и год назад, первые две строчки журналисты отдали «Мерседесу» и «Феррари», в то время как «Ред Булл» упал на четвертое место, пропустив «Макларен». С худшим составом сезон начнет «Стейк» («Заубер», экс-«Альфа Ромео») – в 2023-м десятым был «Уильямс».

Рейтинг команд по составам пилотов (The Race)

1. «Мерседес» (Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл) – 187 очков
2. «Феррари» (Шарль Леклер, Карлос Сайнс) – 167
3. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 155
4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Серхио Перес) – 111
5. «Альпин» (Пьер Гасли, Эстебан Окон) – 80
6. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Ланс Стролл) – 74
7. «Альфа Таури» (Юки Цунода, Даниэль Риккардо) – 54
8. «Хаас» (Нико Хюлькенберг, Кевин Магнуссен) – 34
9. «Уильямс» (Алекс Албон, Логан Сарджент) – 25
10. «Стейк» (Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй) – 22
 

Следующий сезон в «Ф-1» станет кошмаром с одним победителем? «Ред Булл» и все его соперники так не думают!

2 комментария
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Емае, какое же убогое новое название у Заубера
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если прям парами оценивали, то довольно справедливо. в следующем году пара Норис Пиастри думаю станет сильнее чем Саинс Леклер
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