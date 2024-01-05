Контракты 14 гонщиков «Ф-1» истекают в конце года

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Большая часть пилотов «Формулы-1» вступила в последний сезон контрактов.

Места в своих командах на сезон-2025 обеспечены лишь шести спортсменам: Максу Ферстаппену («Ред Булл»), Льюису Хэмилтону, Джорджу Расселлу (оба – «Мерседес»), Ландо Норрису, Оскару Пиастри (оба – «Макларен») и, предположительно, Лансу Строллу («Астон Мартин»).

Все остальные соглашения рассчитаны до конца 2024 года, насколько известно прессе.

Издание PlanetF1 поделилось прогнозом о том, что ждет пилотов в 2025-м. Серхио Перес («Ред Булл»), Логан Сарджент («Уильямс»), Чжоу Гуаньюй («Стейк») и Кевин Магнуссен («Хаас») покинут «Ф-1», Даниэль Риккардо перейдет из «Альфа Таури» в другой коллектив.

Шарль Леклер, Карлос Сайнс (оба – «Феррари»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли, Эстебан Окон (оба – «Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»), Юки Цунода («Альфа Таури»), Валттери Боттас («Стейк») и Нико Хюлькенберг («Хаас») останутся в своих командах, предполагают журналисты.

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