Контракты 14 гонщиков «Ф-1» истекают в конце года
Большая часть пилотов «Формулы-1» вступила в последний сезон контрактов.
Места в своих командах на сезон-2025 обеспечены лишь шести спортсменам: Максу Ферстаппену («Ред Булл»), Льюису Хэмилтону, Джорджу Расселлу (оба – «Мерседес»), Ландо Норрису, Оскару Пиастри (оба – «Макларен») и, предположительно, Лансу Строллу («Астон Мартин»).
Все остальные соглашения рассчитаны до конца 2024 года, насколько известно прессе.
Издание PlanetF1 поделилось прогнозом о том, что ждет пилотов в 2025-м. Серхио Перес («Ред Булл»), Логан Сарджент («Уильямс»), Чжоу Гуаньюй («Стейк») и Кевин Магнуссен («Хаас») покинут «Ф-1», Даниэль Риккардо перейдет из «Альфа Таури» в другой коллектив.
Шарль Леклер, Карлос Сайнс (оба – «Феррари»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли, Эстебан Окон (оба – «Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»), Юки Цунода («Альфа Таури»), Валттери Боттас («Стейк») и Нико Хюлькенберг («Хаас») останутся в своих командах, предполагают журналисты.
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