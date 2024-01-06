Гюнтер Штайнер о том, кого взял бы в «Хаас»: «Ньюи. Ферстаппен не выиграл бы в нашем болиде, Хюлькенберг и Магнуссен побеждали бы в «Ред Булл»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Авто

Штайнер рассказал, кого мечтал бы увидеть в «Хаасе».

Руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера попросили назвать сотрудника, которого он взял бы в команду, если бы мог бесплатно переманить любого человека в современной «Формуле-1».

Менеджер назвал главу конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Я бы взял Эдриана Ньюи, потому что уверен, что он способен создать машину для побед. Довольно очевидный ответ.

Даже если посадить Макса [Ферстаппена] в наш болид, мы бы не выиграли. Думаю, если бы у нас была машина «Ред Булл», Нико [Хюлькенберг] смог бы побеждать в гонках, как и Кевин [Магнуссен]», – отреагировал Гюнтер.

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10 комментариев
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Ответ ilia rus
Все хотят Ньюи и Макса)
Он же вроде сказал только Нью
+9
0
+9
На это интересно было бы посмотреть. Привести к чемпионству топа или около-топа, не то же самое, что поднять наверх команду с самых низов. Хотя, в случае с Хаасом, даже Ньюи с аэродинамическим регламентом не помогли бы стать чемпионами.
+2
-2
0
Знатно Гюнтер подорвал глорам липового нидерландского недочемпиона)
+1
-1
0
дед выдал самовозную базу
0
0
0
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