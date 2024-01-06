Гюнтер Штайнер о том, кого взял бы в «Хаас»: «Ньюи. Ферстаппен не выиграл бы в нашем болиде, Хюлькенберг и Магнуссен побеждали бы в «Ред Булл»

Штайнер рассказал, кого мечтал бы увидеть в «Хаасе».

Руководителя « » попросили назвать сотрудника, которого он взял бы в команду, если бы мог бесплатно переманить любого человека в современной «Формуле-1».

Менеджер назвал главу конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Я бы взял , потому что уверен, что он способен создать машину для побед. Довольно очевидный ответ.

Даже если посадить Макса [Ферстаппена] в наш болид, мы бы не выиграли. Думаю, если бы у нас была машина « », [Хюлькенберг] смог бы побеждать в гонках, как и Кевин [Магнуссен]», – отреагировал Гюнтер.

Макс Ферстаппен: «Хюлькенберг и Магнуссен не идиоты – если болид перегружает шины, ты обречен»

Творец болидов Ферстаппена – последний рок-н-рольщик «Ф-1»! До сих пор чертит на доске, а не в компе