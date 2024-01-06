Гюнтер Штайнер о том, кого взял бы в «Хаас»: «Ньюи. Ферстаппен не выиграл бы в нашем болиде, Хюлькенберг и Магнуссен побеждали бы в «Ред Булл»
Штайнер рассказал, кого мечтал бы увидеть в «Хаасе».
Руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера попросили назвать сотрудника, которого он взял бы в команду, если бы мог бесплатно переманить любого человека в современной «Формуле-1».
Менеджер назвал главу конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи.
«Я бы взял Эдриана Ньюи, потому что уверен, что он способен создать машину для побед. Довольно очевидный ответ.
Даже если посадить Макса [Ферстаппена] в наш болид, мы бы не выиграли. Думаю, если бы у нас была машина «Ред Булл», Нико [Хюлькенберг] смог бы побеждать в гонках, как и Кевин [Магнуссен]», – отреагировал Гюнтер.
Макс Ферстаппен: «Хюлькенберг и Магнуссен не идиоты – если болид перегружает шины, ты обречен»
Творец болидов Ферстаппена – последний рок-н-рольщик «Ф-1»! До сих пор чертит на доске, а не в компе