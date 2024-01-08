Дакар-2024. Кинтанилья выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Бранч – лидер ралли

В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Давадми – Аль-Саламия).

Гонщик «Хонды» Пабло Кинтанилья быстрее всех проехал спецучасток в категории мотоциклов, в то время как двукратный чемпион Сэм Сандерленд («Гасгас») сошел. Лидером гонки остается Росс Бранч («Хиро»).

Ралли Дакар

8 января 2024 года

Этап 3

Мотоциклы

1. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») – 4:37.42

2. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хиро») +1.38

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.46

4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.57

5. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.04

...7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +5.20

Положение после этапа 3

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 14:31.51

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +4.11

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +5.08

4. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +11.16

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2024. Этап 2. Петерансель выиграл, Сайнс-старший возглавил гонку, Корнехо и ван Кастерен победили в своих категориях

Расписание этапов «Дакара-2024»