Дакар-2024. Кинтанилья выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Бранч – лидер ралли
В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Давадми – Аль-Саламия).
Гонщик «Хонды» Пабло Кинтанилья быстрее всех проехал спецучасток в категории мотоциклов, в то время как двукратный чемпион Сэм Сандерленд («Гасгас») сошел. Лидером гонки остается Росс Бранч («Хиро»).
Ралли Дакар
8 января 2024 года
Этап 3
Мотоциклы
1. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») – 4:37.42
2. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хиро») +1.38
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.46
4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.57
5. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.04
...7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +5.20
Положение после этапа 3
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 14:31.51
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +4.11
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +5.08
4. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +11.16
Соревнования в других классах продолжаются.
Дакар-2024. Этап 2. Петерансель выиграл, Сайнс-старший возглавил гонку, Корнехо и ван Кастерен победили в своих категориях