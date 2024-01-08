Дакар-2024. Кинтанилья выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Бранч – лидер ралли

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В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Давадми – Аль-Саламия).

Гонщик «Хонды» Пабло Кинтанилья быстрее всех проехал спецучасток в категории мотоциклов, в то время как двукратный чемпион Сэм Сандерленд («Гасгас») сошел. Лидером гонки остается Росс Бранч («Хиро»).

Ралли Дакар
8 января 2024 года
Этап 3
 
Мотоциклы
 
1. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») – 4:37.42
2. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хиро») +1.38
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.46
4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.57
5. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.04
...7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +5.20
 
Положение после этапа 3
 
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 14:31.51
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +4.11
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +5.08
4. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +11.16
 

Соревнования в других классах продолжаются.

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Расписание этапов «Дакара-2024» 

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