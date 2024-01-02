Росс Браун: «Шумахер мог бы завоевать 8-й титул в 2014-м. Михаэль слишком рано повесил шлем на гвоздь»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Нико Росберг Бенеттон Росс Браун Формула-1 Мерседес Авто

Браун уверен, что Шумахер мог бы стать восьмикратным чемпионом в 2014-м.

Росс Браун работал с Михаэлем Шумахером в «Бенеттоне», «Феррари» и «Мерседесе». Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил карьеру в 2012 году в возрасте 43 лет, а в конце 2013-го получил тяжелую травму головы.

Место Михаэля занял Льюис Хэмилтон, который стал напарником Нико Росберга. Британец выиграл с «Мерседесом» шесть титулов.

«Вполне могу представить, что у Михаэля была бы сегодня своя команда. В «Мерседесе» вели переговоры о том, чтобы в какой-то момент он стал акционером. Первый шаг уже был сделан: в 2013-м он выступал амбассадором бренда.

Для меня становится все более очевидным тот факт, что он слишком рано повесил шлем на гвоздь. Он посеял зерна успеха в «Мерседесе» в 2010-2012 годах.

Фернандо Алонсо сейчас примерно в том же возрасте, что Михаэль тогда, и он доказывает, что можно демонстрировать выступления мирового уровня, когда тебе далеко за 40. Если бы Михаэль выступал в 2014-м, то мог бы завоевать титул», – сказал Браун, в последние годы занимавший пост спортивного директора «Ф-1».

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2 комментария
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Росберг разматал бы старика)
+4
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+3
каким образом? Росберг был быстрее
замедлить бы не получилось ибо двигатель Мерса на 3 башки сильнее всех был и даже с замедлением Росберг как минимум бы не отстал, а не катался как Перес в этом году
+3
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