Росс Браун: «Шумахер мог бы завоевать 8-й титул в 2014-м. Михаэль слишком рано повесил шлем на гвоздь»

Браун уверен, что Шумахер мог бы стать восьмикратным чемпионом в 2014-м.

работал с в « », « » и «Мерседесе». Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил карьеру в 2012 году в возрасте 43 лет, а в конце 2013-го получил тяжелую травму головы.

Место Михаэля занял , который стал напарником . Британец выиграл с « » шесть титулов.

«Вполне могу представить, что у Михаэля была бы сегодня своя команда. В «Мерседесе» вели переговоры о том, чтобы в какой-то момент он стал акционером. Первый шаг уже был сделан: в 2013-м он выступал амбассадором бренда.

Для меня становится все более очевидным тот факт, что он слишком рано повесил шлем на гвоздь. Он посеял зерна успеха в «Мерседесе» в 2010-2012 годах.

сейчас примерно в том же возрасте, что Михаэль тогда, и он доказывает, что можно демонстрировать выступления мирового уровня, когда тебе далеко за 40. Если бы Михаэль выступал в 2014-м, то мог бы завоевать титул», – сказал Браун, в последние годы занимавший пост спортивного директора «Ф-1».

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