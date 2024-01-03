«Феррари»-2024 прошла крэш-тест. Ранее его провалил «Ред Булл» (It.motorsport)

Первые новости о «Феррари» 2024 года оказались позитивными.

Шасси на сезон-2024 (рабочий индекс – 676) прошло крэш-тест , утверждает It.motorsport.com. Машина выдержала все испытания.

Ранее тест на лобовой удар провалил болид «Ред Булл» RB20.

« » лучше «Ред Булл». Пусть это звучит невероятно, но по крайней мере в одном аспекте Скудерии удалось проявить себя лучше в сравнении с чемпионской командой», – пишут итальянские журналисты.

«Ред Булл» провалил первый крэш-тест облегченного болида-2024 (It.motorsport)

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