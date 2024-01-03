«Феррари»-2024 прошла крэш-тест. Ранее его провалил «Ред Булл» (It.motorsport)
Первые новости о «Феррари» 2024 года оказались позитивными.
Шасси на сезон-2024 (рабочий индекс – 676) прошло крэш-тест ФИА, утверждает It.motorsport.com. Машина выдержала все испытания.
Ранее тест на лобовой удар провалил болид «Ред Булл» RB20.
«Феррари» лучше «Ред Булл». Пусть это звучит невероятно, но по крайней мере в одном аспекте Скудерии удалось проявить себя лучше в сравнении с чемпионской командой», – пишут итальянские журналисты.
«Ред Булл» провалил первый крэш-тест облегченного болида-2024 (It.motorsport)
Раздача наград в «Ф-1»: пилот года по версии гонщиков и боссов, самый невезучий, самый смешной