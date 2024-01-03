«Феррари»-2024 прошла крэш-тест. Ранее его провалил «Ред Булл» (It.motorsport)

Теги ФИА Феррари Ред Булл Формула-1 Авто

Первые новости о «Феррари» 2024 года оказались позитивными.

Шасси на сезон-2024 (рабочий индекс – 676) прошло крэш-тест ФИА, утверждает It.motorsport.com. Машина выдержала все испытания.

Ранее тест на лобовой удар провалил болид «Ред Булл» RB20.

«Феррари» лучше «Ред Булл». Пусть это звучит невероятно, но по крайней мере в одном аспекте Скудерии удалось проявить себя лучше в сравнении с чемпионской командой», – пишут итальянские журналисты.

«Ред Булл» провалил первый крэш-тест облегченного болида-2024 (It.motorsport)

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4 комментария
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Людям очень нужны ажиотажные новости. Для рб это привычная норма не проходить первые краш-тесты. Ещё в прошлом году или Ньюи, или Хорнер рассказали про причины. Они строят суперлегкие машины в ожидании прохождения краш-тестов и добавляют вес по мере необходимости.
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Лучше про день рождение Шуми написали и подготовили какую-нибудь интересную статью.
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Ответ Hans_Zimmer
Людям очень нужны ажиотажные новости. Для рб это привычная норма не проходить первые краш-тесты. Ещё в прошлом году или Ньюи, или Хорнер рассказали про причины. Они строят суперлегкие машины в ожидании прохождения краш-тестов и добавляют вес по мере необходимости.
Тут есть нюанс. Получается, что РБ дважды тратят средства на проектирование и тестирование монокока, чтобы получить оптимальный. Другие тоже бы наверное так хотели. А что там по лимиту, откуда деньги?
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Ответ doctor.morge
Тут есть нюанс. Получается, что РБ дважды тратят средства на проектирование и тестирование монокока, чтобы получить оптимальный. Другие тоже бы наверное так хотели. А что там по лимиту, откуда деньги?
На еде экономят
+1
-1
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