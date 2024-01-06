Эдди Джордан: «Выбрал бы Леклера и Норриса в команду, но не Хэмилтона и Алонсо из-за возраста»
Джордан составил свою команду мечты «Формулы-1».
Бывший владелец коллектива «Ф-1» Эдди Джордан сообщил, кого бы пригласил в него сегодня.
«Я огромный фанат Леклера – пожалуй, взял бы его, это точно. Было бы очень трудно игнорировать Льюиса [Хэмилтона], несомненно. Но я бы выбирал пилотов на перспективу, а время и возраст вряд ли идут ему на пользу. Я бы не позвал Алонсо или Льюиса.
Я бы взял Леклера и Ландо [Норриса]. Такую команду я бы составил», – заявил Эдди в подкасте Formula For Success.
Также Джордан признал, что хочет понаблюдать за новым противостоянием пилота «Уильямса» Алекса Албона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в одной команде:
«Я питаю слабость к Албону. Думаю, в правильной обстановке он способен действительно раскрыться. Хотелось бы, чтобы в какой-то момент он получил шанс в паре с Максом. Думаю, он может по-настоящему удивить».