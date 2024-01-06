Эдди Джордан: «Выбрал бы Леклера и Норриса в команду, но не Хэмилтона и Алонсо из-за возраста»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Уильямс Эдди Джордан Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Александр Албон Ландо Норрис Авто

Джордан составил свою команду мечты «Формулы-1».

Бывший владелец коллектива «Ф-1» Эдди Джордан сообщил, кого бы пригласил в него сегодня.

«Я огромный фанат Леклера – пожалуй, взял бы его, это точно. Было бы очень трудно игнорировать Льюиса [Хэмилтона], несомненно. Но я бы выбирал пилотов на перспективу, а время и возраст вряд ли идут ему на пользу. Я бы не позвал Алонсо или Льюиса.

Я бы взял Леклера и Ландо [Норриса]. Такую команду я бы составил», – заявил Эдди в подкасте Formula For Success.

Также Джордан признал, что хочет понаблюдать за новым противостоянием пилота «Уильямса» Алекса Албона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в одной команде:

«Я питаю слабость к Албону. Думаю, в правильной обстановке он способен действительно раскрыться. Хотелось бы, чтобы в какой-то момент он получил шанс в паре с Максом. Думаю, он может по-настоящему удивить».

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7 комментариев
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Ответ ilia rus
Bzz Pvz и Великий Алонсо сейчас разорвут комментарии, попкорном запаслись?
Да что они там разорвут. Фанатик Алонсо оставил свой обычный банальный опус, как всегда подзюбил на Алонсо и был таков. Второй если появится, тоже какое-то трололо оставит. Ничего нового не увидим.
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Bzz Pvz и Великий Алонсо сейчас разорвут комментарии, попкорном запаслись?
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Ответ Великий Алонсо
Да Хэмилтон все, он уже сейчас спекся, а Алонсо то что? Алонсо особенный, время на него не действует, он такой же быстрый как и в 30 лет, он и в 50 лет будет быстрейшим пилотом в мире, потому что он особенный, физически он 25 летний парень. Он готов на трассе разорвать любого прямо сейчас, когда Эклер и Норрис завершат карьеру, Алонсо все ещё будет быстрейшим в мире.
Раз он быстрейший в мире, то где его 20 «недотитулов»?)
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Ответ Анатолий Зубков
Да что они там разорвут. Фанатик Алонсо оставил свой обычный банальный опус, как всегда подзюбил на Алонсо и был таков. Второй если появится, тоже какое-то трололо оставит. Ничего нового не увидим.
(
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Да Хэмилтон все, он уже сейчас спекся, а Алонсо то что? Алонсо особенный, время на него не действует, он такой же быстрый как и в 30 лет, он и в 50 лет будет быстрейшим пилотом в мире, потому что он особенный, физически он 25 летний парень. Он готов на трассе разорвать любого прямо сейчас, когда Эклер и Норрис завершат карьеру, Алонсо все ещё будет быстрейшим в мире.
жалко только он больше никогда ничего не выиграет
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Ответ ilia rus
Раз он быстрейший в мире, то где его 20 «недотитулов»?)
это все враги и завистники, например Петров
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