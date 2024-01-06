Дакар-2024. Бранч выиграл 1-й этап в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Ула – Аль-Хинакия).

Лучшим в категории мотоциклов стал Росс Бранч на «Хиро», в то время как победитель пролога Тоша Шарейна («Хонда») сломал запястье и сошел.

Ралли Дакар

6 января 2024 года

Этап 1

Мотоциклы

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 4:56.01

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +10.54

3. Мейсон Клейн (США, «Коув») +11.19

...8. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +15.37

...11. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +20.33

...14. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +22.46

...16. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +23.20

Положение после этапа 1

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 5:13.5

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +11.54

3. Мейсон Клейн (США, «Коув») +11.58

...8. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +16.14

...11. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +21.01

...13. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +22.55

...16. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +23.52

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2024. Экстрем выиграл пролог, Леб – 3-й, Аль-Аттия – 12-й, ван Кастерен и Шарейна – лучшие в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2024»