Дакар-2024. Бранч выиграл 1-й этап в зачете мотоциклов

Теги результаты Тойота ралли-рейды Продрайв ралли Дакар Себастьян Леб Ауди Маттиас Экстрем Стефан Петерансель Карлос Сайнс-старший Нассер Аль-Аттия КТМ Хонда Дакар Алеш Лопрайс ИВЕКО Ямаха Дакар Сэм Сандерленд Тоби Прайс Пабло Кинтанилья Кевин Бенавидес Рикки Брейбек Мартин Мацик Кан-Ам Гасгас Авто

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Ула – Аль-Хинакия).

Лучшим в категории мотоциклов стал Росс Бранч на «Хиро», в то время как победитель пролога Тоша Шарейна («Хонда») сломал запястье и сошел.

Ралли Дакар
6 января 2024 года
Этап 1
 
Мотоциклы
 
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 4:56.01
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +10.54
3. Мейсон Клейн (США, «Коув») +11.19
...8. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +15.37
...11. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +20.33
...14. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +22.46
...16. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +23.20
 
Положение после этапа 1
 
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 5:13.5
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +11.54
3. Мейсон Клейн (США, «Коув») +11.58
...8. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +16.14
...11. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +21.01
...13. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +22.55
...16. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +23.52
 

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2024. Экстрем выиграл пролог, Леб – 3-й, Аль-Аттия – 12-й, ван Кастерен и Шарейна – лучшие в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2024»

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий