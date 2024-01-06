Дакар-2024. Бранч выиграл 1-й этап в зачете мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Ула – Аль-Хинакия).
Лучшим в категории мотоциклов стал Росс Бранч на «Хиро», в то время как победитель пролога Тоша Шарейна («Хонда») сломал запястье и сошел.
Ралли Дакар
6 января 2024 года
Этап 1
Мотоциклы
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 4:56.01
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +10.54
3. Мейсон Клейн (США, «Коув») +11.19
...8. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +15.37
...11. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +20.33
...14. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +22.46
...16. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +23.20
Положение после этапа 1
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 5:13.5
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +11.54
3. Мейсон Клейн (США, «Коув») +11.58
...8. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +16.14
...11. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +21.01
...13. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +22.55
...16. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +23.52
3. Мейсон Клейн (США, «Коув») +11.58
...8. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +16.14
...11. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +21.01
...13. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +22.55
...16. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +23.52
Соревнования в других классах продолжаются.
Дакар-2024. Экстрем выиграл пролог, Леб – 3-й, Аль-Аттия – 12-й, ван Кастерен и Шарейна – лучшие в своих классах
Расписание этапов «Дакара-2024»