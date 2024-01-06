Гельмут Марко: «Если бы «Ред Булл» прошел первый крэш-тест, это была бы проблема»

Марко фактически подтвердил, что «Ред Булл» провалил крэш-тест.

Советник «Ред Булл» не стал отрицать, что чемпионы «Формулы-1» потерпели неудачу на первом крэш-тесте ФИА перед сезоном-2024, как сообщала итальянская пресса.

По мнению 80-летнего специалиста, событие укладывается в философию «Ред Булл», который стремится действовать на пределе допустимого.

«Если бы мы прошли первый крэш-тест, это была бы проблема. Это означало бы, что мы сработали плохо», – сказал Марко в интервью F1-insider.com.

«Феррари»-2024 прошла крэш-тест. Ранее его провалил «Ред Булл» (It.motorsport)

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