Гельмут Марко: «Если бы «Ред Булл» прошел первый крэш-тест, это была бы проблема»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Марко фактически подтвердил, что «Ред Булл» провалил крэш-тест.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не стал отрицать, что чемпионы «Формулы-1» потерпели неудачу на первом крэш-тесте ФИА перед сезоном-2024, как сообщала итальянская пресса.

По мнению 80-летнего специалиста, событие укладывается в философию «Ред Булл», который стремится действовать на пределе допустимого.

«Если бы мы прошли первый крэш-тест, это была бы проблема. Это означало бы, что мы сработали плохо», – сказал Марко в интервью F1-insider.com.

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