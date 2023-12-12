Участники «Дакара-2024»: Аль-Аттия, Леб, Сайнс-старший, Бенавидес, ван Кастерен и другие звезды

С 6 по 19 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2024».

В заезде примут участие 778 участников в классах мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, грузовиков, мотовездеходов, а также в категории «Классика» и зачете «Будущее Дакара».

Список ключевых участников

Мотоциклы

Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас»)

Рикки Брейбек (США, «Хонда»)

Хоан Барреда Борт (Испания, «Хиро»)

Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда»)

Тоби Прайс (Австралия, «КТМ»)

Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ»)

Скайлер Хоус (США, «Хонда»)

Квадроциклы

Александр Жиру (Франция, «Ямаха»)

Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха»)

Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха»)

Ласвидас Канциус (Литва, «Ямаха»)

Внедорожники

Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв»)

Себастьян Леб (Франция, «Продрайв»)

Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота»)

Стефан Петерансель (Франция, «Ауди»)

Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота»)

Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди»)

Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди»)

Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота»)

Мотовездеходы SSV

Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам»)

Себастьян Гайасамин (Эквадор. «Кан-Ам»)

Микеле Чинотто (Италия, «Кан-Ам»)

Грузовики

Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко»)

Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко»)

Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко»)

Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко»)

Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага»)

Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра»)

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