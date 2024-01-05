«Ред Булл» начал переключаться на разработку болида-2025

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

«Ред Булл» удалось достичь большинства целей при подготовке машины 2024 года – RB20.

Как сообщил глава отдела производительности Бен Уотерхаус, команда уже начала переключаться на разработку RB21 – болида на сезон-2025.

«Мы понимаем, что у RB19 были существенные ограничения. Если вспомнить Сингапур, то, безусловно, проявились недостатки. Мы хотим прибавить в этих аспектах, будь эффективность на высоких или низких скоростях. В то же время у болида были и явные сильные стороны, которые хочется улучшить, в то же время устраняя проблемы в критических областях.

В процессе перехода от RB19 к RB20 мы поставили перед собой четкие ориентиры. В целом нам удалось достичь большинства из них. Я бы не сказал, что все довольны – работа по улучшению еще предстоит.

Машине RB20 по меньшей мере шесть месяцев, и мы уже начали переключать свое внимание на RB21, хотя сезон еще не начался», – сказал специалист в интервью Racecar Engineering.

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6 комментариев
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Видимо, в Ред Булл прочитали новость о том, что Феррари стала быстрее на симуляторе на 0,7 секунды, смирились с поражением от красного космовоза в 2024 и решили пилить тачку на 2025 год. Всё логично и прагматично.
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Ответ Анатолий Зубков
Видимо, в Ред Булл прочитали новость о том, что Феррари стала быстрее на симуляторе на 0,7 секунды, смирились с поражением от красного космовоза в 2024 и решили пилить тачку на 2025 год. Всё логично и прагматично.
Да не, они с первого раза краш тест не прошли и решили что и ладно с 2024, можно пропустить сезон и сосредоточиться на 2025.
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Работы над машинами 26 года можно начинать только с 1 января 25-го, расчищают место.
Но есть нюанс, как всегда. Формально до сих пор ФИА не выдала всем окончательный регламент на машины 26 года. А что, если опять кому-то уже хоть черновик, но выдали? Они за последние 12 лет уже два раза так поступали:)
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к середине года сделают болид 2025, а с середины 24 и до конца 25 года отшлифуют машину под новый регламент ))) все чОтко )))
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Ответ Анатолий Зубков
Видимо, в Ред Булл прочитали новость о том, что Феррари стала быстрее на симуляторе на 0,7 секунды, смирились с поражением от красного космовоза в 2024 и решили пилить тачку на 2025 год. Всё логично и прагматично.
Скорее они прикинули, что если ферры на 0,7 быстрее, они на секунду прибавили, то нефиг бояться, можно часть ресурсов на 2025 перекинуть.
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Ответ doctor.morge
Работы над машинами 26 года можно начинать только с 1 января 25-го, расчищают место. Но есть нюанс, как всегда. Формально до сих пор ФИА не выдала всем окончательный регламент на машины 26 года. А что, если опять кому-то уже хоть черновик, но выдали? Они за последние 12 лет уже два раза так поступали:)
Черновик-то у всех уже есть. Сейчас нужен чистовик.

Очень скользкий вопрос в отсутствие утвержденного регламента - что считать работами над болидом 2026 года и как их точно определить.
Делает команда подвеску болида 25-го года - а она потом оказывается от болида 2026-го...
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