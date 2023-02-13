Болиды-2023 на трассе, подиум Мазепина, «Макларен» присматривается к «Хонде», мотористы спорят из-за «Ред Булл» и другие новости «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» представили новые машины.

Первые болиды 2023 года («Ред Булл», «Хаас» и «Альфа Ромео») уже появились на трассе, «Феррари» раскрыла индекс автомобиля.

2. Возрождение эпичного союза «Макларена» и «Хонды»: сообщается, что стороны начали обсуждать потенциальное партнерство на сезон-2026.

3. «Ред Булл – Форд» отказали в статусе нового моториста в 2026-м из-за давления «Феррари» и других производителей. Тем не менее, чемпионы мира сохранят 90 процентов доступных финансовых привилегий.

4. Инсайды о «Феррари»: машина-2023 легче, надежнее, эффективнее и мощнее прошлогодней.

5. Президент ФИА бен Сулайем отошел от ежедневной работы с «Формулой-1» – отвечать за вопросы серии будет Томбасис.

6. Хэмилтон провел худший сезон с 2013 года по версии Autosport.

7. Экс-спонсор «Макларена» Gulf начал сотрудничество с «Уильямсом».

8. «БМВ» исключила возвращение в «Ф-1».

Другие серии

1. Экипаж Мазепина завоевал подиум в стартовой гонке Азиатской серии «Ле-Ман» – первой для российского пилота после ухода из «Ф-1». Второй заезд Никита завершил на шестом месте.

2. Вернь выиграл гонку «Формулы E» в Хайдарабаде, Кэссиди – 2-й, да Кошта – 3-й, лидер чемпионата Верляйн – 4-й.

3. Тянак стал быстрейшим на Ралли Швеции, Грязин финишировал 11-м.

Главные цитаты

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Мартин Брандл: «Очень странно, что Хорнер назвал Ферстаппена и Переса лучшим составом в истории «Ред Булл»

Джордж Расселл: «Шумахеру стоит запереть себя в комнате с симулятором и наматывать круги»

Кристиан Хорнер: «Я был очень польщен приглашением «Феррари», но меня никогда не прельщало ни одно предложение со стороны»

🔔 Гоночные события ближайшей недели

1. Оставшиеся команды «Ф-1» представят машины на сезон-2023 в ближайшие дни, график презентаций – здесь.

2. Мазепин проведет еще две гонки Азиатской серии «Ле-Ман» (18 и 19 февраля).

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