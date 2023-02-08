Руководитель «Астон Мартин» о Фернандо Алонсо: «Убийца команд? Пусть будет так»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос о репутации .

Двукратный чемпион скандалил почти с каждой командой, за которую выступал: «Рено» (конфликты были и в новую эпоху – после переименования в «Альпин»), «Феррари», «Макларен». Сезон-2023 станет первым для испанца в « », так что многих интересует, чем закончится это сотрудничество.

«Я не боюсь. Мне кажется, я поступаю не так, как другие руководители команд. Меня волнуют не СМИ, меня волнует команда. Моя единственная задача – быть ее частью. И мне также важно вписать в нее Фернандо. Мы все здесь открытые и честные. Если мы с чем-то не справляемся, мы ему говорим. Если мы решаем поступить каким-то определенным образом, мы сообщаем ему об этом и объясняем, почему решили поступить именно так. Думаю, пока мы будем работать в таком ключе, никаких проблем не возникнет.

Убийца команд? Пусть будет так. Если он помогает коллективу, то я не против. Моя цель – сделать Фернандо важным членом команды на долгие годы. Мы должны использовать его опыт. Думаю, он сейчас в том возрасте, когда смотрит на вещи по-другому – не так, как 10-15 лет назад. Вот почему я с нетерпением жду [начала сезона], хоть и знаю, что будет нелегко. Впрочем, сейчас тоже непросто», – рассказал Крак.

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