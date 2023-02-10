«Альфа Ромео» проводит обкатку болида 2023 года
«Альфа Ромео» проводит обкатку своего нового болида C43 на трассе в Барселоне.
«Альфа Ромео» стала первой командой, выпустившей на трассу машину 2023 года. Первым за руль болида сел Валттери Боттас.
По регламенту каждая команда имеет право проводить обкатку новой машины – в рамках съемочного дня разрешается проехать по трассе не более 100 км. На трассе «Барселона-Каталония» это 21 круг.
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А в целом машина в этом году скорее копирует не компоновку Феррари сбоку и особенно сзади, а РБ.