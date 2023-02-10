«Альфа Ромео» проводит обкатку болида 2023 года

«Альфа Ромео» проводит обкатку своего нового болида C43 на трассе в Барселоне.

«Альфа Ромео» стала первой командой, выпустившей на трассу машину 2023 года. Первым за руль болида сел .

По регламенту каждая команда имеет право проводить обкатку новой машины – в рамках съемочного дня разрешается проехать по трассе не более 100 км. На трассе « » это 21 круг.

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