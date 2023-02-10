Гюнтер Штайнер о заявке «Андретти»: «Какие преимущества это в себе несет? Только риск, никакой выгоды»

Теги Формула-1 Андретти Автоспорт Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что не является сторонником идеи появления в «Формуле-1» новой команды и расширения количества участников.

По словам Штайнера, в данный момент появления новой команды не несет для действующих участников никакой выгоды.

«Какие преимущества это в себе несет? Какую выгоду? Только риск, никакой выгоды.

Пять лет назад команду можно было заполучить даже бесплатно. Они были никому не нужны и часто уходили из «Ф-1», нужно было просто подобрать такую команду.

Теперь же вдруг всем захотелось заполучить свою команду в «Ф-1». Но в «Формулу-1» хотят попасть многие, а ныне существующие десять команд находится в очень стабильном финансовом положении, все настроено и работает. В «Формуле-1» сложилась хорошая ситуация, ни у кого нет проблем.

Если же добавить одиннадцатую команду и у нас произойдет небольшой спад в экономике, или случится что-то еще непредвиденное, у команд могут начаться проблемы, они будут вынуждены бороться за выживание.

Зачем рисковать, если нет очевидной выгоды? Хотя, конечно, решать не мне», – рассказал Штайнер.

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3 комментария

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гилберт
Ответ Terry McGinnes
BitcHAAS!))
А у этой донной команды в Штатах есть какой то рынок?
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Пользователь заблокирован
Ответ Adams
Кто-то я смотрю сильно испугался, что может потерять американский рынок, если в Ф1 придет нормальная американская команда, а не этот цирк шапито, катающийся на обносках Феррари
BitcHAAS!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adams
Кто-то я смотрю сильно испугался, что может потерять американский рынок, если в Ф1 придет нормальная американская команда, а не этот цирк шапито, катающийся на обносках Феррари
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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