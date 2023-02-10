Гюнтер Штайнер о заявке «Андретти»: «Какие преимущества это в себе несет? Только риск, никакой выгоды»

Руководитель « » заявил, что не является сторонником идеи появления в «Формуле-1» новой команды и расширения количества участников.

По словам Штайнера, в данный момент появления новой команды не несет для действующих участников никакой выгоды.

«Какие преимущества это в себе несет? Какую выгоду? Только риск, никакой выгоды.

Пять лет назад команду можно было заполучить даже бесплатно. Они были никому не нужны и часто уходили из «Ф-1», нужно было просто подобрать такую команду.

Теперь же вдруг всем захотелось заполучить свою команду в «Ф-1». Но в «Формулу-1» хотят попасть многие, а ныне существующие десять команд находится в очень стабильном финансовом положении, все настроено и работает. В «Формуле-1» сложилась хорошая ситуация, ни у кого нет проблем.

Если же добавить одиннадцатую команду и у нас произойдет небольшой спад в экономике, или случится что-то еще непредвиденное, у команд могут начаться проблемы, они будут вынуждены бороться за выживание.

Зачем рисковать, если нет очевидной выгоды? Хотя, конечно, решать не мне», – рассказал Штайнер.

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»