«Ред Булл» не получит статус нового моториста в 2026 году – но сможет использовать 90 процентов доступных финансовых привилегий (Autosport)

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 регламент Авто

ФИА внесла ясность в статус «Ред Булл – Форда» как моториста с 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» не получит статус нового производителя и полагающиеся в связи с этим финансовые преимущества в контексте подготовки к сезону-2026 и смене моторного регламента.

Новые производители получат возможность потратить дополнительные $10 млн в 2023 году, еще $10 млн в 2024 году, и еще $5 млн в 2025 году в областях, расходы в которых подпадают под потолок ограничения бюджета. В течение этого периода также разрешается направить до $15 млн дополнительно на статью инвестиционных вложений.

В определении статуса новичка при новом финансовом регламенте ФИА разграничивает расходы производителей на три категории: 40 процентов бюджета составляют расходы на инфраструктуру, 50 процентов на разработку двигателя, и 10 процентов на батарею ERS.

Таким образом, как сообщает Autosport, партнерство с «Фордом» не даст «Ред Булл» статуса нового производителя. Однако на деле бюджетные сокращения в случае с «Ред Булл» составят лишь 10 процентов – поскольку именно в разработке ERS «Ред Булл», технически, вплоть до 2025 года, будет помогать «Хонда».

В результате данных ограничений дополнительные средства на расходы, выделенные «Ред Булл» как потенциально новому производителю, будут сокращены на 10 процентов (относительно «Ауди», где компания получит возможность пользоваться финансовыми привилегиями в полном объеме). В 2023 и 2024 году потенциальные расходы «Ред Булл» сократятся на $1 млн за год, а в 2025 году на $500000. Потенциальные инвестиционные вложения сократятся на $1,5 млн.

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1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Мда ...... фиабулл такой фиабулл. Короче борьбы видимо ждать в ф1 не стоит и в 26 году и после, все для читербулла и читерстапенна делают.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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