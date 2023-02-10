«Ред Булл» не получит статус нового моториста в 2026 году – но сможет использовать 90 процентов доступных финансовых привилегий (Autosport)

внесла ясность в статус «Ред Булл – Форда» как моториста с 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» не получит статус нового производителя и полагающиеся в связи с этим финансовые преимущества в контексте подготовки к сезону-2026 и смене моторного регламента.

Новые производители получат возможность потратить дополнительные $10 млн в 2023 году, еще $10 млн в 2024 году, и еще $5 млн в 2025 году в областях, расходы в которых подпадают под потолок ограничения бюджета. В течение этого периода также разрешается направить до $15 млн дополнительно на статью инвестиционных вложений.

В определении статуса новичка при новом финансовом регламенте ФИА разграничивает расходы производителей на три категории: 40 процентов бюджета составляют расходы на инфраструктуру, 50 процентов на разработку двигателя, и 10 процентов на батарею ERS.

Таким образом, как сообщает Autosport, партнерство с «Фордом» не даст «Ред Булл» статуса нового производителя. Однако на деле бюджетные сокращения в случае с «Ред Булл» составят лишь 10 процентов – поскольку именно в разработке ERS «Ред Булл», технически, вплоть до 2025 года, будет помогать «Хонда».

В результате данных ограничений дополнительные средства на расходы, выделенные «Ред Булл» как потенциально новому производителю, будут сокращены на 10 процентов (относительно «Ауди», где компания получит возможность пользоваться финансовыми привилегиями в полном объеме). В 2023 и 2024 году потенциальные расходы «Ред Булл» сократятся на $1 млн за год, а в 2025 году на $500000. Потенциальные инвестиционные вложения сократятся на $1,5 млн.

«Ред Булл» отказали в статусе нового моториста в 2026-м из-за давления «Феррари» и других производителей (GdS)