WRC. Тянак выиграл Ралли Швеции, Грязин – 11-й
Отт Тянак выиграл Ралли Швеции. Благодаря этой победе гонщику удалось прервать серию без побед команды «М-Спорт», которая продлилась 13 месяцев.
Лучшим в зачете WRC2 стал экипаж Оливера Сольберга.
WRC
Ралли Швеции
10-12 февраля 2023 года
Итоговое положение
Топ-10
1. Отт Тянак («Форд») – 2:25.54,5
2. Крейг Брин («Хендэ») +18,7
3. Тьерри Невилль («Хендэ») +20,0
4. Калле Рованпера («Тойота») +25,1
5. Элфин Эванс («Тойота») +1.24,0
6. Пьер-Луи Лоубе («Форд») +5.59,0
7. Эсапекка Лаппи («Хендэ») +7.42,4
8. Оливер Сольберг («Шкода») +7.48,1
9. Оле Кристиан Вейби («Фольксваген») +8.30,4
10. Сами Пайяри («Шкода») +9.03,2
11. Николай Грязин («Шкода») +9.19,3
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