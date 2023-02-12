WRC. Тянак выиграл Ралли Швеции, Грязин – 11-й

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Отт Тянак выиграл Ралли Швеции. Благодаря этой победе гонщику удалось прервать серию без побед команды «М-Спорт», которая продлилась 13 месяцев.

Лучшим в зачете WRC2 стал экипаж Оливера Сольберга.

WRC
Ралли Швеции
10-12 февраля 2023 года
Итоговое положение
Топ-10

1. Отт Тянак («Форд») – 2:25.54,5

2. Крейг Брин («Хендэ») +18,7

3. Тьерри Невилль («Хендэ») +20,0

4. Калле Рованпера («Тойота») +25,1

5. Элфин Эванс («Тойота») +1.24,0

6. Пьер-Луи Лоубе («Форд») +5.59,0

7. Эсапекка Лаппи («Хендэ») +7.42,4

8. Оливер Сольберг («Шкода») +7.48,1

9. Оле Кристиан Вейби («Фольксваген») +8.30,4

10. Сами Пайяри («Шкода») +9.03,2

11. Николай Грязин («Шкода») +9.19,3

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