WRC. Тянак выиграл Ралли Швеции, Грязин – 11-й

Отт Тянак выиграл . Благодаря этой победе гонщику удалось прервать серию без побед команды «М-Спорт», которая продлилась 13 месяцев.

Лучшим в зачете WRC2 стал экипаж Оливера Сольберга.

WRC

Ралли Швеции

10-12 февраля 2023 года

Итоговое положение

Топ-10

1. («Форд») – 2:25.54,5

2. Крейг Брин («Хендэ») +18,7

3. («Хендэ») +20,0

4. Калле Рованпера (« ») +25,1

5. Элфин Эванс («Тойота») +1.24,0

6. Пьер-Луи Лоубе (« ») +5.59,0

7. Эсапекка Лаппи («Хендэ») +7.42,4

8. Оливер Сольберг («Шкода») +7.48,1

9. Оле Кристиан Вейби («Фольксваген») +8.30,4

10. Сами Пайяри («Шкода») +9.03,2

11. Николай Грязин («Шкода») +9.19,3

У русского отобрали победу на Ралли Монте-Карло: за срезку шоссе на пробитом колесе ночью. Хотя так ездят все