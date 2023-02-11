Формула E. Вернь выиграл гонку в Хайдарабаде, Кэссиди – 2-й, да Кошта – 3-й, Верляйн – 4-й

Жан-Эрик Вернь выиграл гонку «Формулы E» в индийском Хайдарабаде.

Пилот «Пенске» сдержал гонщиков «Энвижн» Ника Кэссиди и Себастьяна Буэми, которые прессинговали его до финишной черты. Буэми, финишировавший третьим, после заезда был оштрафован и опустился на 15-ю позицию, в итоге место на подиуме завоевал Антониу Феликс да Кошта из «Порше».

Стартовавший с поула Митч Эванс пострадал от столкновения с напарником по «Ягуару» Сэмом Бердом – в итоге оба гонщика сошли. Неудачно сложился уик-энд и для «Макларена»: Джейк Хьюз врезался в ограждение, Рене Раст также завершил заезд досрочно.

Паскаль Верляйн начал гонку из второй десятки, добрался до четвертого места и сохранил лидерство в чемпионате. Джейк Деннис («Андретти»), конкурент пилота «Порше», завершил день 16-м.

Этап 4

Хайдарабад, Индия

11 февраля 2023 года

Гонка

1. Жан-Эрик Вернь («Пенске») – 33 круга

2. Ник Кэссиди («Энвижн») +0,400

3. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +1,859

4. Паскаль Верляйн («Порше») +2,855

5. Серджиу Сетте Камара («Нио») +3,523

6. Оливер Роулэнд («Махиндра») +7,138

7. Норман Нато («Ниссан») +7,318

8. Стоффель Вандорн («Пенске») +7,564

9. Андре Лоттерер («Андретти») +8,703

10. Эдоардо Мортара («Мазерати») +9,073

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Паскаль Верляйн – 68 очков

2. Джейк Деннис – 62

3. Себастьян Буэми – 31

4. Сэм Берд – 28

5. Джейк Хьюз – 27