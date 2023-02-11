Формула E. Вернь выиграл гонку в Хайдарабаде, Кэссиди – 2-й, да Кошта – 3-й, Верляйн – 4-й

Теги результаты Себастьян Буэми Порше Ниссан Пенске Эдоардо Мортара Мазерати Андретти Автоспорт Сэм Берд Жан-Эрик Вернь Антониу Феликс да Кошта Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Митчелл Эванс Норман Нато Формула E Оливер Роулэнд Сержиу Сетте Камара Махиндра Ник Кэссиди Джейк Хьюз Джейк Деннис Рене Раст Ягуар Формула E Нио Макларен Формула E Энвижн Авто

Жан-Эрик Вернь выиграл гонку «Формулы E» в индийском Хайдарабаде.

Пилот «Пенске» сдержал гонщиков «Энвижн» Ника Кэссиди и Себастьяна Буэми, которые прессинговали его до финишной черты. Буэми, финишировавший третьим, после заезда был оштрафован и опустился на 15-ю позицию, в итоге место на подиуме завоевал Антониу Феликс да Кошта из «Порше».

Стартовавший с поула Митч Эванс пострадал от столкновения с напарником по «Ягуару» Сэмом Бердом – в итоге оба гонщика сошли. Неудачно сложился уик-энд и для «Макларена»: Джейк Хьюз врезался в ограждение, Рене Раст также завершил заезд досрочно.

Паскаль Верляйн начал гонку из второй десятки, добрался до четвертого места и сохранил лидерство в чемпионате. Джейк Деннис («Андретти»), конкурент пилота «Порше», завершил день 16-м.

Этап 4
Хайдарабад, Индия
11 февраля 2023 года
Гонка
 
1. Жан-Эрик Вернь («Пенске») – 33 круга
2. Ник Кэссиди («Энвижн») +0,400
3. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +1,859
4. Паскаль Верляйн («Порше») +2,855
5. Серджиу Сетте Камара («Нио») +3,523
6. Оливер Роулэнд («Махиндра») +7,138
7. Норман Нато («Ниссан») +7,318
8. Стоффель Вандорн («Пенске») +7,564
9. Андре Лоттерер («Андретти») +8,703
10. Эдоардо Мортара («Мазерати») +9,073
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Паскаль Верляйн – 68 очков
2. Джейк Деннис – 62
3. Себастьян Буэми – 31
4. Сэм Берд – 28
5. Джейк Хьюз – 27

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5kanal
Где посмотреть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий