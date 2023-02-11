Формула E. Вернь выиграл гонку в Хайдарабаде, Кэссиди – 2-й, да Кошта – 3-й, Верляйн – 4-й
Жан-Эрик Вернь выиграл гонку «Формулы E» в индийском Хайдарабаде.
Пилот «Пенске» сдержал гонщиков «Энвижн» Ника Кэссиди и Себастьяна Буэми, которые прессинговали его до финишной черты. Буэми, финишировавший третьим, после заезда был оштрафован и опустился на 15-ю позицию, в итоге место на подиуме завоевал Антониу Феликс да Кошта из «Порше».
Стартовавший с поула Митч Эванс пострадал от столкновения с напарником по «Ягуару» Сэмом Бердом – в итоге оба гонщика сошли. Неудачно сложился уик-энд и для «Макларена»: Джейк Хьюз врезался в ограждение, Рене Раст также завершил заезд досрочно.
Паскаль Верляйн начал гонку из второй десятки, добрался до четвертого места и сохранил лидерство в чемпионате. Джейк Деннис («Андретти»), конкурент пилота «Порше», завершил день 16-м.
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