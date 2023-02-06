Мартин Брандл: «Очень странно, что Хорнер назвал Ферстаппена и Переса лучшим составом в истории «Ред Булл»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Марк Уэббер Себастьян Феттель Мартин Брандл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Мартина Брандла удивила оценка состава «Ред Булл» как лучшего в истории команды.

Таким мнением поделился руководитель коллектива из Милтон-Кейнса Кристиан Хорнер на презентации RB19, рассказывая о Максе Ферстаппене и Серхио Пересе.

«Нам повезло, что в команде два фантастических пилота. В 2021-м Макс выиграл свой первый титул, в прошлом году «Ред Булл» завоевал первый дубль за восемь лет. На мой взгляд, это лучший состав в истории команды. Огромный успех», – заявил Кристиан.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» с недоумением воспринял слова Хорнера.

«Что Кристиан имеет в виду, когда называет их лучшими? Что они хорошо подходят друг другу? Другими словами, что Серхио, пожалуй, чуть податливее Марка Уэббера или Себастьяна Феттеля.

В этом плане заявление очень странное. Но у Кристиана все данные, таково его мнение, и он босс. Если тебя ждет сезон с этими двумя пилотами, почему бы не сказать о них что-то приятное?» – отметил Брандл.

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1 комментарий

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Michael_Monza
Так и есть. Супер талант- Макс. И невероятно надежный второй номер - Серхио. шпеттель с австралийцем недотягивают до них. Тем более Хорнер работал с этими дуэтами, знает ситуацию еще и изнутри.
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