Мартин Брандл: «Очень странно, что Хорнер назвал Ферстаппена и Переса лучшим составом в истории «Ред Булл»

удивила оценка состава «Ред Булл» как лучшего в истории команды.

Таким мнением поделился руководитель коллектива из Милтон-Кейнса Кристиан Хорнер на презентации RB19, рассказывая о и .

«Нам повезло, что в команде два фантастических пилота. В 2021-м Макс выиграл свой первый титул, в прошлом году « » завоевал первый дубль за восемь лет. На мой взгляд, это лучший состав в истории команды. Огромный успех», – заявил Кристиан.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» с недоумением воспринял слова Хорнера.

«Что Кристиан имеет в виду, когда называет их лучшими? Что они хорошо подходят друг другу? Другими словами, что Серхио, пожалуй, чуть податливее Марка Уэббера или .

В этом плане заявление очень странное. Но у Кристиана все данные, таково его мнение, и он босс. Если тебя ждет сезон с этими двумя пилотами, почему бы не сказать о них что-то приятное?» – отметил Брандл.

Серхио Перес: «И я, и Ферстаппен хотим выиграть титул, поэтому должны ставить команду на первое место»

Отец Переса: «Мы еще не видели лучшую версию Чеко. Со временем у Мексики обязательно появится свой чемпион «Ф-1»