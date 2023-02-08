Президент ФИА бен Сулайем отошел от ежедневной работы с «Формулой-1» – отвечать за вопросы серии будет Томбасис

Теги ФИА Николас Томбасис Формула-1 Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отказался от ежедневной работы в руководстве «Формулы-1».

После того, как бен Сулайем занял пост президента ФИА в декабре 2021 года, под его руководством прошла масштабная реструктуризация работы Федерации и «Формулы-1».

В понедельник бен Сулайем уведомил команды, что отходит от процесса ежедневного участия в делах «Формулы-1». За вопросы, связанные с операционной деятельностью «Ф-1» будет отвечать директор ФИА по чемпионатам в открытых колесах Николас Томбасис.

В рамках процесса реструктуризации системы управления Томбасис в прошлом месяце получил расширенные полномочия, а спортивным директором был назначен Стив Нильсен.

Бен Сулайем по-прежнему будет принимать участие в решении вопросов на самом высоком уровне и вопросов стратегического развития. Но основным контактным лицом для команд в случае необходимости решения разного рода вопросов будет Томбасис.

В последние месяцы у бен Сулайема резко испортились отношения и с владельцами «Ф-1» из «Либерти Медиа», и с большинством команд «Формулы-1».

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2 комментария

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Terry McGinnes
Держись! ✊
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Ева без Адама
Следующий сезон Нетфликс должен быть посвящен противостоянию ФИА с Ф1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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