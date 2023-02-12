Экипаж Мазепина стал 6-м во второй гонке Азиатской серии «Ле-Ман»

Теги Нил Джани Формула-1 Никита Мазепин Азиатская серия Ле-Ман Авто

Никита Мазепин финишировал шестым в своей второй гонке в Азиатской серии «Ле-Ман».

После подиума в первом заезде во второй 4-часовой гонке в Дубае экипаж Мазепина закончил заезд на 6-м месте, уступив победителям 38 секунд.

Как и в первом заезде, в экипаже с Мазепиным выступали Нил Джани и Гонсало Гомеш. Выиграл гонку экипаж в составе Нолана Сигеля, Кристиана Богла и Чарльза Крюза.

Мазепин возвращается в топовые гонки – в Азии. Какая команда его взяла и что за чемпионат?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий