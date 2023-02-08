Кристиан Хорнер: «Я был очень польщен приглашением «Феррари», но меня никогда не прельщало ни одно предложение со стороны»

Руководитель «Ред Булл» подтвердил, что получал от « » предложение возглавить команду.

При этом, по словам Хорнера, за все эти годы он много раз получал предложения от других команд, но никогда не рассматривал возможности ухода из «Ред Булл».

«Я был очень польщен предложением «Феррари». У них отличная команда и я уверен, что «Феррари» вновь будет очень конкурентоспособной.

Я работаю в «Ред Булл» с первого дня и чувствую ответственность перед командой. У нас собрана замечательная группа людей, я рад с ними работать. И меня никогда не прельщало ни одно предложение со стороны. Я предан «Ред Булл» – к тому же, работая в столь большой команде, как тебе может захотеться уйти куда-то еще?

У нас стабильная рабочая обстановка и атмосфера, каждый знает свою роль. Мне это кажется очень важным фактором, который повлиял на результаты команды за эти годы. Большая часть людей на руководящих должностях занимает их уже очень давно», – рассказал Хорнер.

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