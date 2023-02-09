«Ред Булл» отказали в статусе нового моториста в 2026-м из-за давления «Феррари» и других производителей (GdS)

«Ред Булл» не получит статус нового производителя в 2026 году, утверждает La Gazzetta dello Sport.

зарегистрировала шесть мотористов на сезон-2026, «Ред Булл» будет создавать двигатели вместе с «Фордом». Новые производители смогут потратить существенно больше времени на испытания своих силовых установок. Летом прошлого года сообщалось, что австрийцы получили привилегированный статус.

Против признания «Ред Булл» новым мотористом выступала «Феррари», которую поддержали « », « » / « » и «Ауди». Коалиция указывала на то, что «Ред Булл» будет до конца 2025 года использовать интеллектуальную собственность «Хонды». Кроме этого, в Милтон-Кейнсе уже сейчас работают множество ведущих специалистов из моторных подразделений других команд – в частности, технический директор Бен Ходжкинсон, перешедший из «Мерседеса». По информации итальянского издания, доводы « » и других компаний убедили ФИА изменить решение.

Таким образом, единственным новым производителем в 2026 году станет «Ауди».

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