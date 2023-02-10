«Ред Булл» провел обкатку болида 2023 года на «Сильверстоуне»

Команда «Ред Булл» провела обкатку болида 2023 года.

Как сообщается, обкатка RB19 проходила на « » – журналисты и фотографы на трассу при этом не допускались. Сама команда также не стала публиковать фотографии в своих соцсетях, ограничившись коротким видео с проезжающим по прямой машиной.

Ранее презентация команды перед сезоном-2023 прошла в Нью-Йорке – где в «Ред Булл» аннонсировали сотрудничество с «Фордом», но на саму презентацию привезли болид, очень похожий на прошлогодний.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?