«Ред Булл» провел обкатку болида 2023 года на «Сильверстоуне»

Теги Ред Булл Сильверстоун Формула-1 Авто

Команда «Ред Булл» провела обкатку болида 2023 года.

Как сообщается, обкатка RB19 проходила на «Сильверстоуне» – журналисты и фотографы на трассу при этом не допускались. Сама команда также не стала публиковать фотографии в своих соцсетях, ограничившись коротким видео с проезжающим по прямой машиной.

Ранее презентация команды перед сезоном-2023 прошла в Нью-Йорке – где в «Ред Булл» аннонсировали сотрудничество с «Фордом», но на саму презентацию привезли болид, очень похожий на прошлогодний.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий