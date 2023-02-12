Джордж Расселл: «Шумахеру стоит запереть себя в комнате с симулятором и наматывать круги»

Пилот « » посоветовал как можно упорнее трудиться, работая в немецкой команде в качестве резервиста.

Шумахер проведет сезон-2023 в качестве запасного пилота «Мерседеса» и основной упор будет делать на работе на симуляторе.

«Уверен, есть вещи, которым и мы можем научиться у Мика. Для него же будет очень полезно посмотреть, как работает команда, как мы с Льюисом работаем сообща и с инженерами. Вероятно, для него это будет полезным опытом.

На месте Мика я бы очень упорно трудился, работая на симуляторе здесь, в Бракли, стараясь как можно лучше интегрироваться в работу команды.

Нам нужна помощь высококвалифицированных гонщиков. Мик – один из них. Ему стоит запереть себя в комнате с симулятором и наматывать круги», – рассказал Расселл.

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