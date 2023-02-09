Новая машина «Феррари» легче, надежнее, эффективнее и мощнее прошлогодней (AMuS)

Теги Феррари Формула-1 Фьорано Имола Авто

На болид «Феррари» возложены большие ожидания перед стартом сезона-2023.

Как пишет издание Auto Motor und Sport, новая машина легче, надежнее и эффективнее с аэродинамической точки зрения, чем прошлогодняя F1-75. Кроме этого, увеличилась мощность силовой установки. Итальянский журналист Джулиано Дукесса утверждал, что шасси стало легче на два-три килограмма.

Презентация SF-23 состоится 14 февраля. По информации AMuS, в тот же день болид преодолеет несколько кругов по трассе во Фьорано, а через несколько дней после этого в Имоле пройдет обкатка.

Новое шасси «Феррари» на 2-3 кг легче прошлогоднего (Джулиано Дукесса)

7 комментариев

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Paninaro
Ответ Printezis1990
Это Феррари!!! Ники Лауда ; Это гавно! как на нем вообще ездить ??
Ален Прост: Это грузовик.)
0
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Никита Никулин
Чемпионы новостей
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hypnotoad94
Ну на тестах всех порвут, стандартная история, как Копа дель Соль у Спартака, много у них общего)
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Printezis1990
Это Феррари!!!
Ники Лауда ; Это гавно! как на нем вообще ездить ??
+1
0
+1
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Ма Из
Стратеги те же?
0
0
0
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LeicesterCity
Все как обычно, сезон не успел начаться, а фурам уже титул отдали))
+4
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+4
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Владимир Чистяков
Было бы странно, если бы она была тяжелее , ненадёжнее, не эффективной и не мощнее прошлогодней...каждый год на бумаге Феррари чемпион, жаль за это кубок не дают
+10
0
+10
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