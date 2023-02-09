Новая машина «Феррари» легче, надежнее, эффективнее и мощнее прошлогодней (AMuS)

На болид «Феррари» возложены большие ожидания перед стартом сезона-2023.

Как пишет издание Auto Motor und Sport, новая машина легче, надежнее и эффективнее с аэродинамической точки зрения, чем прошлогодняя F1-75. Кроме этого, увеличилась мощность силовой установки. Итальянский журналист Джулиано Дукесса утверждал, что шасси стало легче на два-три килограмма.

Презентация SF-23 состоится 14 февраля. По информации AMuS, в тот же день болид преодолеет несколько кругов по трассе во Фьорано, а через несколько дней после этого в Имоле пройдет обкатка.

Новое шасси «Феррари» на 2-3 кг легче прошлогоднего (Джулиано Дукесса)