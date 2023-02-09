Хэмилтон провел худший сезон с 2013 года по версии Autosport
Autosport оценил десятилетие Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
После перехода в немецкую команду в 2013 году Льюис выиграл шесть титулов и два раза становился вице-чемпионом. В 2022-м Хэмилтон впервые в карьере в «Формуле-1» остался без поулов и побед и, по мнению портала, провел свой худший сезон с 2013 года.
Журналисты составили рейтинг сезонов британца в «Мерседесе». Первое место занял 2018-й, когда Хэмилтон сражался за титул с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем. Борьба с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в 2021-м попала в топ-5, а на трех последних строчках расположились еще три года без титулов – 2013-й, 2022-й и 2016-й. Все сезоны в паре Нико Росбергом остались в нижней половине списка.
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