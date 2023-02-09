Хэмилтон провел худший сезон с 2013 года по версии Autosport

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Авто

Autosport оценил десятилетие Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

После перехода в немецкую команду в 2013 году Льюис выиграл шесть титулов и два раза становился вице-чемпионом. В 2022-м Хэмилтон впервые в карьере в «Формуле-1» остался без поулов и побед и, по мнению портала, провел свой худший сезон с 2013 года.

Журналисты составили рейтинг сезонов британца в «Мерседесе». Первое место занял 2018-й, когда Хэмилтон сражался за титул с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем. Борьба с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в 2021-м попала в топ-5, а на трех последних строчках расположились еще три года без титулов – 2013-й, 2022-й и 2016-й. Все сезоны в паре Нико Росбергом остались в нижней половине списка.

Рейтинг сезонов Хэмилтона в «Мерседесе» (Autosport)
 
1. 2018 (1-е место в чемпионате, 11 побед, 11 поулов)
2. 2020 (1-е место, 11, 10)
3. 2019 (1-е место, 11, 5)
4. 2017 (1-е место, 9, 11)
5. 2021 (2-е, 8, 5)
6. 2015 (1-е, 10, 11)
7. 2014 (1-е, 11, 7)
8. 2016 (2-е, 10, 12)
9. 2022 (6-е, 0, 0)
10. 2013 (4-е, 1, 5)
 

«Миллиардных состояний не должно быть, тогда денег хватит всем». Манифест Хэмилтона за равенство – он рискует и своими гонорарами

Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших в истории. Он способен сразиться за титул, но то же относится к Расселлу, Леклеру и Норрису»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
slavery
2023 по итогу может занять достойное 11 место, если опять самовоз не подгонят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sir_shir
То ли ещё будет! Есть куда стремиться)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
В общем как раз с последнего сезона перед эрой самовоза) Как же Хэмилтон переоценен, просто жесть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий