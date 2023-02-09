Хэмилтон провел худший сезон с 2013 года по версии Autosport

Autosport оценил десятилетие в «Мерседесе».

После перехода в немецкую команду в 2013 году Льюис выиграл шесть титулов и два раза становился вице-чемпионом. В 2022-м Хэмилтон впервые в карьере в «Формуле-1» остался без поулов и побед и, по мнению портала, провел свой худший сезон с 2013 года.

Журналисты составили рейтинг сезонов британца в «Мерседесе». Первое место занял 2018-й, когда Хэмилтон сражался за титул с пилотом « » . Борьба с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в 2021-м попала в топ-5, а на трех последних строчках расположились еще три года без титулов – 2013-й, 2022-й и 2016-й. Все сезоны в паре остались в нижней половине списка.

Рейтинг сезонов Хэмилтона в « » (Autosport)

1. 2018 (1-е место в чемпионате, 11 побед, 11 поулов)

2. 2020 (1-е место, 11, 10)

3. 2019 (1-е место, 11, 5)

4. 2017 (1-е место, 9, 11)

5. 2021 (2-е, 8, 5)

6. 2015 (1-е, 10, 11)

7. 2014 (1-е, 11, 7)

8. 2016 (2-е, 10, 12)

9. 2022 (6-е, 0, 0)

10. 2013 (4-е, 1, 5)

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