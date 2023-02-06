Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023. Официальным партнером стала компания Gulf
Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023.
С этого года официальным партнером «Уильямса» стала компания Gulf Oil, ранее сотрудничавшая с «Маклареном».
Выступать за команду будут Алекс Албон и Логан Сарджент.
Ладно, есть надежды на другие команды ? Кто может удивить ? Альфа будет такой же. АТ такой же. АМ ноль изменений. Мерс плюс минус, думаю тоже самое.
Может в Альпин в честь двух французов, что-то придумают ? Хотя опять есть риск розоватого недоразумения.
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