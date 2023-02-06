Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023. Официальным партнером стала компания Gulf

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023.

С этого года официальным партнером «Уильямса» стала компания Gulf Oil, ранее сотрудничавшая с «Маклареном».

Выступать за команду будут Алекс Албон и Логан Сарджент.

11 комментариев

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LechK1nG
Ответ Фанат спорта01
может фуры чё нибудь придумают)
Если честно фуры в последние года немного ухудшили свою ливрею, заменили ярко красный цвет, темно-красным оттенком, очень жаль.
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Aa aaa
а новые ливреи будут, или так и будут прошлогодние презентовать?
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Luca di Montezemolo
Короче надо ждать 13-15 чтобы увидеть хоть что то новое, а может и тестов. Ясно , скукота полная...
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Lestyv
Какая-то невыразительная ливрея. Мое мнение, конечно
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Кирилл Конопельченко
С прошлогодней не ошиблись?
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Фанат спорта01
Ответ Андрей Омельянович
Ну как можно было не добавить больше оранжевого ? Ну просто копия 2022. Ладно, есть надежды на другие команды ? Кто может удивить ? Альфа будет такой же. АТ такой же. АМ ноль изменений. Мерс плюс минус, думаю тоже самое. Может в Альпин в честь двух французов, что-то придумают ? Хотя опять есть риск розоватого недоразумения. Boooooring
может фуры чё нибудь придумают)
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mr.D.K
Даешь ливрею Gulf от mclaren образца 2021!
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Андрей Омельянович
Ну как можно было не добавить больше оранжевого ? Ну просто копия 2022.
Ладно, есть надежды на другие команды ? Кто может удивить ? Альфа будет такой же. АТ такой же. АМ ноль изменений. Мерс плюс минус, думаю тоже самое.
Может в Альпин в честь двух французов, что-то придумают ? Хотя опять есть риск розоватого недоразумения.
Boooooring
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WINWOLF
Gulf точно титульник? Еле заметил их лого
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Гарик из Питера
Реклама "Дюрасел" прикольно получилась)
+4
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+4
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hypnotoad94
Были надежды на Gulf, но нет, дизайнеры совсем обленились)
+1
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+1
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