Джокович спел, что нужно бороться за право на вечеринки, после выхода в полуфинал US Open

спел песню «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)» группы Beastie Boys после выхода в полуфинал .

Комментируя тяжелые условия во вторник, серб в интервью на корте сказал: «Нужно бороться... Как было в песне, которая тут пять минут назад звучала – нужно бороться за право на вечеринки».

После этого он забрал микрофон и начал петь.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

