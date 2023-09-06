Джокович спел, что нужно бороться за право на вечеринки, после выхода в полуфинал US Open
Новак Джокович спел песню «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)» группы Beastie Boys после выхода в полуфинал US Open.
Комментируя тяжелые условия во вторник, серб в интервью на корте сказал: «Нужно бороться... Как было в песне, которая тут пять минут назад звучала – нужно бороться за право на вечеринки».
После этого он забрал микрофон и начал петь.
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