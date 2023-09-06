Джокович спел, что нужно бороться за право на вечеринки, после выхода в полуфинал US Open

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович спел песню «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)» группы Beastie Boys после выхода в полуфинал US Open.

Комментируя тяжелые условия во вторник, серб в интервью на корте сказал: «Нужно бороться... Как было в песне, которая тут пять минут назад звучала – нужно бороться за право на вечеринки».

После этого он забрал микрофон и начал петь.

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9 комментариев

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Lanapiano
Это было классно)
+16
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bars1998
Ответ Stas Salesov
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ну тут если только Серб совсем мёртвый выйдет, соперник у которого в арсенале кроме как бомбить первой и лупить на отмаш ничего больше нет, мало что может Сербу противопоставить)
+10
0
+10
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master s
Джокер умеет управлять толпой
+6
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+6
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Iva_Nova
Очень крутой момент :)
+6
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S.Graf
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Оооо, прогнозик от стасика. Дождплися. Отметили
пхх))))
+6
-1
+5
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Иван Павлов
Молодец Джок, то песню Genesis споёт, то Beastie Boys)
+3
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+3
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sashati
Вот гад, полдумал Фриц, получается я без выпивки..
+1
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mrs_mockery
Novace, come and rock the sure shot! (с) :)
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