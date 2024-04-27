Веснина о поражении в первом матче после возвращения: «Вначале всегда трудно, особенно с напарницей, с которой ты еще никогда не играла»

Елена Веснина поделилась впечатлениями от возвращения в тур.

Сегодня вместе с Донной Векич она проиграла в первом круге парного турнира в Мадриде. Это был первый матч Весниной с 2021-м.

– Я понимаю за счет некоторого опыта, который у меня есть, что вначале всегда трудно, особенно трудно с напарницей, с которой ты еще никогда не играла. Но я очень рада оказаться вновь в Мадриде, я очень рада выйти на корт.

И этот соревновательный драйв, пусть он был достаточно коротким, но он нужен, потому что по-другому ты не понимаешь, что тебе делать на корте.

Поэтому я очень рада, что мы сегодня вышли. Да, мы старались, мы как могли играли, но это сложно с первого раза, честно. Но все равно я очень рада, что получилось.

– Можешь сравнить предыдущее возвращение в тур и сейчас? В чем разница?

– Разница в том, что тогда Лизе, моей старшей дочери, было уже все-таки два года. И могу сказать, что я, наверное, уже восстановилась, чуть лучше, может быть, подготовилась. Нам всегда хочется быть чуть лучше, нам всегда кажется, что мы еще недоработали, недотренировались. А сейчас младшей дочери Ане 11 месяцев, и я начала тренироваться, когда ей было шесть месяцев. И, возможно, еще все равно есть этот момент, что нужно довосстановиться, дотренироваться.

Опять же, были небольшие травмы, когда начала тренироваться. Прерывала тренировки.

– Что болело?

– Просто пальцем ударилась об дверь, мизинцем. Как сказал мой травматолог, мизинцы нужны для того, чтобы отбивать их об тумбочки и двери.

– И ломать их.

– Слава богу, я не сломала, но болело три недели, очень долго, и я не могла практически даже кроссовки обуть. Поэтому пришлось тренировочный процесс оборвать, и как раз таки в этот момент должен был быть Индиан-Уэллс, Майами. Решила вернуться здесь, в Мадриде.

– Следующие турниры Елены Весниной?

– Я надеюсь, что мы сыграем Рим.

– Ты с Донной будешь выступать?

– Да-да. Мы договорились только на Мадрид и Рим. Про «Ролан Гаррос» я еще не уверена, с кем буду играть. Мы думали сыграть с Аней Калинской, но у нее есть небольшая травма. Она не уверена, что она сможет играть одиночку и пару. Поэтому сейчас я думаю, с кем играть на «Ролан Гаррос». Потому что Донна хочет играть микст, для Олимпиады в том числе, поэтому в трех разрядах на самом деле сложно. Поэтому посмотрим, но в Риме планируем сыграть с Донной, – сказала Веснина в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».