Бублик после победы над Карбаллес-Баэной: «На грунте нужно работать, а я люблю играть»

Теги ATP Mutua Madrid Open Роберто Карбаллес Баэна Александр Бублик Теннис

Александр Бублик рассказал, что не получилось в первом сете матча с Роберто Карбаллес-Баэной в Мадриде (1:6, 6:2, 6:2).

– Мне кажется, все очень просто: на грунте нужно работать, а я люблю играть. Я люблю играть в теннис, и я пытался работать в Монте-Карло, после него, старался, что-то придумывал, трудился. А я хочу играть. И я решил, что во втором сете буду играть.

– Что для тебя играть?

– Это же игра: должно быть легко, удобно, спокойно. Мне абсолютно неважно, что делают другие люди. Я хочу в теннис играть, получать удовольствие от коротких розыгрышей, от красивых ударов – даже ударов соперника: я совершенно спокоен по отношению, например, к тому, что Рублев на «Уимблдоне» сделал. Это часть того тенниса, который нам нужен.

А здесь, в том числе и мой соперник сегодня, все очень любят работать. Я работать не люблю, поэтому я решил поиграть.

– Но ты же стараешься на тренировках?

– Я играю, я люблю играть в теннис. Для меня это не работа, не тяжелый труд, это игра. Иногда я забываю это, потому что общее направление тенниса сейчас – работа: все работают с утра до ночи на кортах, смотрят матчи. Да, я тоже это делаю, но иногда это приводит к таким результатам, какие были недавно. Получается, я проиграл три сета подряд 6:1. Поэтому я решил поиграть, – сказал Бублик в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

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