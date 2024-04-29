Сегодня день рождения у Мирры Андреевой и Хольгера Руне

Теги ATP WTA Хольгер Руне Мирра Андреева Теннис

Сегодня 17 лет исполняется 43-й ракетке мира Мирре Андреевой.

Андреева – чемпионка шести турниров ITF в одиночке. На турнирах WTA она дважды играла в четвертьфиналах. На «Больших шлемах» она доходила до 1/8 на «Уимблдоне»-2023 и Australian Open-2024.

Вместе с ней в туре также выступает ее старшая сестра Эрика.

Также сегодня 21 год исполняется Хольгеру Руне.

Датчанин – победитель четырех турниров ATP, включая «Мастерс» в Париже. 

В рейтинге он поднимался на четвертую строчку.  Его лучший результат на «Шлемах» – выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2022 и 2023 и «Уимблдона»-2023.

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор?

6 комментариев
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"Все, Мирра больше не 16-летняя. В 17 лет о тебе уже никто не вспомнит. Никто!" - с горечью заявила бывшая 16-летняя Фрухвиртова, о которой после наступления 17-летия не писали ни разу...
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