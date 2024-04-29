Рублев о победе над Давидовичем-Фокина: «При 0:5 на тай-брейке я подумал: «Ну невозможно, чтобы в пятый или десятый раз я так же отыгрался». В итоге получилось»

Андрей Рублев оценил победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в Мадриде.

На тай-брейке первой партии он уступал 0:5 и отыграл пять сетболов. В итоге он победил 7:6(10), 6:4 за 2 часа 4 минуты.

– Очень повезло, что получилось в итоге выиграть первый сет. Все матчи против Давидовича плюс-минус одинаковые. Я проигрываю в счете, отыгрываю сетболы, брейки – все наши матчи были такие сложные. Сегодня при 5:0 [на тай-брейке] я подумал: «Ну невозможно, чтобы в пятый или десятый раз я так же отыгрался». В итоге получилось (смеется).

– А чего смеешься? Заслуженно же. Здорово играл.

– Сегодня – да, хороший матч был в итоге.

– У меня было ощущение, что когда ты диктовал условия, у испанца не было шансов. Когда ты ввязывался в тягомотину, тебя таскали по всему корту.

– Я на 100% согласен. Из-за того, что высота, не всегда легко диктовать условия. Ты не так контролируешь ситуацию, как в обычных условиях. В каждом ударе немного больше риска, чем ты привык. Особенно, когда счет важный, есть волнение, диктовать условия еще тяжелее. И уверенность для диктовки падает, – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»