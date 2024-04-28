Мирра Андреева о том, что хотела бы получить на 17-летие: «Мама уже что-то мне купила – вчера я увидела, что она потратила деньги с нашей общей карты»

Мирра Андреева рассказала, какой подарок хотела бы получить на 17-летие.

Сегодня в Мадриде она обыграла седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову (7:5, 6:1) и вышла на №13 Жасмин Паолини.

– Завтра у тебя день рождения. Какой подарок ты бы хотела?

– Идеальным подарком для меня была бы победа. Поэтому я постараюсь сделать все нужное для этого. Знаю, что мама уже что-то мне купила – вчера я увидела, что она потратила деньги с нашей общей карты. Так что буду очень рада узнать, что же она для меня выбрала, – сказала Андреева в интервью на корте.

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор?